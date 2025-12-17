Cultura y espectáculos

Cartelera de cine en el Centro Cultural Cotesma: del 18 al 24 de diciembre

Por: Victoria Veloso

Fecha:

El Centro Cultural Cotesma dio a conocer su cartelera de cine vigente desde hoy jueves 18 hasta el miércoles 24 de diciembre, con propuestas para distintos públicos y formatos, incluyendo estrenos comerciales y cine nacional del Espacio INCAA.

La programación incluye “Avatar: Fuego y Ceniza” en dos formatos. La versión 3D se proyectará de jueves a martes a las 16:15 horas, en castellano, mientras que la versión 2D tendrá funciones jueves, sábado y domingo a las 21:30 horas subtitulada, y una función especial el martes 23/12 a las 21:30 horas en castellano. La película tiene una duración de 195 minutos, pertenece al género ciencia ficción y está calificada SAM 13.

En el marco del Espacio INCAA, se presentará la comedia “Un cabo suelto”, con funciones jueves y sábado a las 19:45 horas, en castellano, con una duración de 90 minutos y calificación ATP C-L. También se proyectará el drama “Desbarrancada”, los domingos y martes a las 19:45 horas, en castellano, con una duración de 90 minutos y calificación SAM 16.

El miércoles 24 de diciembre el cine permanecerá cerrado.

Victoria Veloso
Victoria Velosohttp://www.lacardigital.com.ar
Artículo anterior
El Gasoducto Cordillerano comienza a dar sus frutos y se liberan las factibilidades 
Artículo siguiente
Parques Nacionales y la Provincia monitorean a un huemul que recorre algunas calles de San Martín de los Andes

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Hasta el 6 de enero están abiertas las inscripciones para La Noche de las Artes

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Las inscripciones se realizarán en la Secretaría de Cultura...

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA ARTISTAS EN SAN MARTÍN DE LOS ANDES

Victoria Veloso Victoria Veloso -
La Secretaría de Cultura de San Martín de los...

Hasta el 22 de diciembre estará abierta la convocatoria para el programa Calle Cultural

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
La Secretaría de Cultura de San Martín de los...

LLegan a San Martín de los Andes el Grupo Los Totoras a beneficio de Puentes de Luz

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Los Totora se presentarán por primera vez en la...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina