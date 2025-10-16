Cultura y espectáculos

Cartelera de cine: Semana del 16 al 22 de octubre

Por: Victoria Veloso

Fecha:

El Centro Cultural Cotesma anunció la cartelera de películas que se proyectarán del jueves 16 al miércoles 22 de octubre, con tres propuestas para distintos públicos. Las funciones se realizarán en las salas habituales y los lunes permanecerán cerradas.

“Ne Zha 2: El renacer del alma”

Jueves a sábado – 17:15 hs.

Idioma: Castellano

Duración: 143 minutos

Género: Animación | Clasificación: ATP

“Tron: Ares”

Jueves a miércoles – 22:00 hs

Subtitulada: de jueves a domingo

Castellano: martes y miércoles

Duración: 119 minutos

Género: Ciencia ficción | Clasificación: SAM 13

Espacio I.N.C.A.A: “Belén”

Jueves a sábado – 20:00 hs

Idioma: Castellano

Duración: 105 minutos

Género: Drama | Clasificación: SAM 13

El cine permanecerá cerrado los lunes.

