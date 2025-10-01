“La neuquinidad es poder llegar a cada rincón de la provincia con las obras, con las rutas, con las escuelas, con los centros de salud y con todo lo que se necesita”, sostuvo la candidata a senadora Julieta Corroza. Y agregó: “Estamos comprometidos en trabajar todos juntos para llegar al Congreso y hacer que esta voz tenga su representación”.



Eso es indispensable, acotó, para “defender este modelo de gobierno que hace que hoy tengamos una provincia que está creciendo en justicia, en dignidad y con muchísimo orgullo de sentir que somos neuquinos”.



La candidata de La Neuquinidad, frente de partidos que conduce el gobernador Rolando Figueroa, destacó -entre otras obras- la inauguración de centros asistenciales en distintas regiones de la provincia.“Este modelo de gobierno vino a terminar con las injusticias, con las escuelas tráiler, como le llamamos nosotros; también vino a generar nuevas rutas, que nos integren y nos conecten y que sobre todo cuiden las vidas de todos” sostuvo. Y agregó que “es también darles a nuestros clubes, infraestructura y herramientas de capacitación para que los jóvenes puedan crecer con valores y en lugares donde puedan fortalecerse”.



Esos logros y valores son los que los candidatos de La Neuquinidad van a llevar a ambas cámaras del Congreso de la Nación: Julieta Corroza y Juan Luis “Pepé” Ousset, a la de Senadores y Karina Maureira y Joaquín Perren a la de Diputados. También llevarán como ejes la promoción de políticas públicas de acompañamiento a la discapacidad y a adultos mayores.



Durante la semana, Corroza también habló sobre el histórico nivel de inversión que lleva adelante el Gobierno de la Provincia para revertir un déficit de infraestructura heredado, que ascendía a 4 mil millones de dólares; y pidió a la ciudadanía “no naturalizar lo que está sucediendo en Neuquén, que todos los días se transforma con obra pública”.



“Esto no sucede en el resto del país y esto para nosotros es la neuquinidad”, expresó durante una recorrida en la que, fiel a su estilo (y al de la neuquinidad) se acercó a los vecinos para conocer de primera mano cómo impacta la concreción de las obras en su cotidianidad y escuchar sus propuestas.