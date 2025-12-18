RegionalesSociedad

Celebrar sin ruido: Neuquén refuerza la prevención del uso de pirotecnia prohibida

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Mediante la Ley Provincial N° 3371, el Gobierno neuquino refuerza acciones de concientización, prevención y control para proteger a las personas, los animales y el ambiente, promoviendo celebraciones responsables y sin pirotecnia sonora.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén continúa desarrollando políticas públicas orientadas a prevenir y evitar el uso de pirotecnia prohibida, en cumplimiento de la Ley Provincial N° 3371, que busca garantizar el derecho de la comunidad a vivir en un entorno seguro, saludable y respetuoso.

Desde la subsecretaría de Discapacidad, se impulsan acciones de concientización y prevención que ponen el foco en los múltiples riesgos que genera el uso de pirotecnia sonora. Estas prácticas pueden provocar lesiones físicas, daños auditivos y situaciones de estrés extremo, afectando especialmente a personas con sensibilidad auditiva, como personas con discapacidad, personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), personas mayores, niñas y niños. 

Además, la pirotecnia sonora puede desencadenar ataques de pánico, ansiedad y un profundo malestar general, vulnerando derechos fundamentales vinculados a la salud y la convivencia social. El impacto negativo también alcanza al ambiente y a los animales, ya que produce contaminación, genera residuos peligrosos y provoca miedo, sufrimiento y desorientación tanto en animales domésticos como silvestres, con consecuencias que pueden derivar en accidentes o pérdidas. 

En este contexto, el ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano convoca a la ciudadanía a respetar la normativa vigente y a optar por formas de celebración responsables, inclusivas y libres de pirotecnia sonora, priorizando el cuidado colectivo, el bienestar comunitario y la protección del ambiente. 

Ante situaciones de incumplimiento, las denuncias pueden realizarse a través de las líneas 147 y 103, herramientas fundamentales para fortalecer las acciones de control y garantizar el efectivo cumplimiento de la ley en todo el territorio provincial.

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
Clínica Chapelco se suma a La Noche de las Vacunas
Artículo siguiente
ATEN aprobó la propuesta del gobierno provincial

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

ATEN aprobó la propuesta del gobierno provincial

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Las asambleas del gremio docente ATEN aprobaron este miércoles...

Prohíben el uso del fuego en Parques Nacionales de la región hasta abril de 2026

Victoria Veloso Victoria Veloso -
En el marco de la campaña “Solo Huellas. Recomendaciones...

La Provincia consolida su flota de drones y suma pilotos para operaciones en todo el territorio

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Con 24 drones operativos y un equipo en crecimiento,...

Este jueves RTN transmitirá en vivo los Premios Pehuén

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
La fiesta más importante del deporte en la provincia...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina