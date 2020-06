Chacra 4: Avanzan los trámites para la red de gas en el barrio

>> Regionales

El Director del Instituto Municipal de la Vivienda y Hábitat, Marcelo Alveal, acompañado por el subsecretario del área, Mariano Dáttilo iniciaron visitas a los vecinos que antes habían sido recibidos por el intendente Saloniti.

El director del Instituto Municipal de Vivienda y Hábitat, Marcelo Alveal, recorrió esta semana, junto a parte del equipo, la zona de “área mixta” en Chacra 4, un sector que hace bastante tiempo busca lograr incorporarse a la red de gas a pesar de que no cuenta con los títulos de los lotes en algunos casos por ser parte de la rivera y zona no habitable del sector. A pesar de esto desde el municipio se está evaluando la posibilidad de incorporar a dichas familias en la red de gas, lo que se contradice con la reglamentación de Recursos Hídricos de la Provincia que no permitiría que se establezcan viviendas en la zona por la peligrosidad de crecidas y demás.

Sin embargo avanza el municipio en buscar una solución inmediata para estas familias. Antes a través de un pedido “de varias familias que habían sido recibidas por el intendente para avanzar en la solicitud de gestión de factibilidad de servicio ante Camuzzi”, explicó Alveal. El funcionario detalló que “nos pusimos a disposición y se empezó a adjuntar toda la documentación de estas familias”, para poder avanzar la gestión.

Este miércoles, el Intendente Carlos Saloniti, se reunió en Neuquén con el titular del ADUS/IPVU, Marcelo Sampablo, en donde se avanzó también en este tema. “Estuve reunido ayer por la tarde, le había pedido al equipo de Vivienda que vaya a ver a los vecinos de Chacra 4 con necesidad de gas”, explicó el Jefe Comunal y agregó que “hoy no tenemos problema de factibilidad, hoy el tema es conseguir el financiamiento para las obras”.

En este sentido, remarcó que “Marcelo (Sampablo) y el IPVU, han sido referentes, han acompañado siempre. Ese es el triángulo para que la gente pueda tener su gas y buscar la forma de financiarlo”.