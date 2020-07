Change.org: juntan firmas para que se permita el esquí de travesía

>> Locales, Sociedad

Luego de las declaraciones de diferentes autoridades con respecto a la prohibición de realizar esquí y snowboard un grupo de vecinos de la provincia creó un petitorio en Change.org para conseguir la habilitación por parte de la provincia o el municipio.

Hasta la noche del martes la petición había sumado más de 850 firmas.

«El objetivo de la encuesta es conseguir la aprobación, ya sea municipal o provincial de la práctica del esquí de travesía respetando las normas sanitarias», expresa el comunicado.

Y cuestiona: «Por qué podemos caminar? Por qué podemos usar nuestra moto? Por qué podemos andar en bicicleta? Cuál es la diferencia entre caminar con esquíes o sin?»

Finalmente remarcaron que «hace años la gente practica este deporte, ya que los esquíes son un medio de transporte desde hace tiempo. Este medio nos permite acceder a cumbres que con la nieve de la zona es imposible acceder. Es un deporte individual y recreativo».

Por su parte el Comisario Diego Romero, en una entrevista con Lacar Digital, explicó que la actividad no está permitida y que en caso de transgresión puede derivar en una causa judicial y el secuestro de los equipos.

«El esquí y el snowboard no están permitidos, por lo que no van a poder pasar por el control que tiene dispuesto el comando radioeléctrico en el acceso a los 7 Lagos en el monumento a Roca» expresó el comisario y agregó que «practicar esta actividad no está permitido y puede traer aparejado el inicio de una causa judicial por transgresión al artículo 205 del Código Penal y el secuestro del los equipos que estén siendo utilizados al momento de corroborar la infracción».

La petició: http://chng.it/fzWwsjh9qP