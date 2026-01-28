ActualidadLocalesTurismo

Chapelco se renueva con obras fundamentales para sus visitantes

Por: Marcela Barrientos

Se avanza en el montaje de una nueva telecabina con mayor capacidad de transporte, junto con trabajos de pavimentación y ampliación de accesos y estacionamientos, de acuerdo a un plan estratégico que ya se puso en marcha.

El nuevo gerente general de Centro de Esquí Chapelco, Nicolás Herrera, anunció que están trabajando en tiempo récord en obras fundamentales para optimizar la experiencia de los visitantes de cara a la próxima temporada de invierno.   

Destacó que “se están trabajando tres obras principales, como el montaje de una nueva telecabina para diez personas que va a triplicar la capacidad de transporte desde la base a hasta la cota 1.600. Es una obra récord de seis meses y con el trabajo de más de 150 personas para llegar al invierno”. Las otras obras son la pavimentación del camino de la ruta 19 y el estacionamiento, además de la ampliación de su capacidad. 

Estas declaraciones fueron efectuadas durante el lanzamiento de nuevos beneficios del Banco Provincia del Neuquén (BPN) exclusivos para quienes residen en la provincia. El acto estuvo encabezado por la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves y contó con la presencia del presidente del BPN, Gabriel Bosco. 

Beneficios BPN 

Se anticipó que el valor del pase diario final para quienes residen en San Martín de los Andes será de 49.000 pesos, mientras que para aquellos que arriben desde otras localidades de la provincia será de 59.000 pesos. La línea es para clientes BPN y los beneficiarios deberán acreditar, al menos, seis meses de residencia a la fecha de la adquisición del pase. 

Durante la presentación se indicó que se podrán adquirir tres tipos de productos consistentes en pases de 7, 14 y 30 días, todos bajo la modalidad Flexi, los que serán válidos únicamente para la temporada invernal 2026. No incluye la tarifa de la tarjeta de proximidad porta pase. 

Quienes adquieran dicho producto, podrán abonar en un pago, o en 3, 6 o 12 cuotas sin interés. La vigencia será de 30 días corridos desde el preciso momento en que se implemente la promoción; al tiempo que la entrega de los pases será de forma presencial, previa validación de la residencia. 

Al momento de la entrega deberán presentarse todos aquellos que vayan a hacer uso de los pases a fin de registrar sus datos biométricos, ya que la validación de la identidad al momento de uso de los pases en el Centro de Esquí será mediante la modalidad Face ID (reconocimiento facial). 

Al momento del retiro deberá presentar la tarjeta de crédito original con la que se realizó la compra. En tanto que las fechas y puntos de retiro de los pases se anunciarán en la web www.cerrochapelco.com.ar una vez finalizada la presente promoción. 

La provincia cerró la primera quincena de enero con resultados ampliamente favorables. Según los datos relevados por el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, el factor de ocupación promedio provincial fue del 75%, lo que representa un incremento del 7% en comparación con la primera quincena de enero de 2025. 

