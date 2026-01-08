Chubut: Masivas evacuaciones por los incendios forestales 

Hay evacuaciones preventivas en el Parque Nacional Los Alerces y traslado de ciudadanos hacia Epuyén.

Un operativo masivo de evacuación se desplegó en las últimas horas en el paraje Puerto Patriada y el Parque Nacional Los Alerces debido al avance de incendios forestales. El Escuadrón 35 “El Bolsón” de Gendarmería Nacional, en conjunto con Defensa Civil, lograron retirar de la zona de peligro a unos 700 vehículos durante la tarde y noche de ayer.



En Puerto Patriada, la orden de evacuación preventiva se emitió ante la proximidad de las llamas en la localidad de El Hoyo. Personal de Gendarmería procedió a la interrupción total de la Ruta A33, que conecta el paraje con la Ruta Nacional N° 40.



La salida de los ciudadanos varados se realizó mediante caravanas con tránsito asistido. La actividad fue coordinada junto a brigadistas que combaten el fuego en el sector.

En Los Alerces y Epuyén. La situación es igualmente crítica en el Parque Nacional Las autoridades iniciaron el desalojo específicamente en el área de Lago Menéndez. Efectivos de la fuerza realizan tareas de encauzamiento de tránsito en los sectores de «Quebrada del León» y Portada Norte para despejar las vías de escape.

Simultáneamente, se destacó una patrulla hacia la localidad de Epuyén. Con el objetivo es garantizar la prioridad de paso a los vehículos de emergencia que trasladan a los ciudadanos evacuados hacia el gimnasio municipal, habilitado como centro de refugio.

El Escuadrón 35 mantiene presencia en el acceso a la Ruta Nacional 40. Los controles se extienden desde el sector del camping «La Playita» hasta Vialidad Nacional y el barrio La Angostura.