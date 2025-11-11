Deportes

Cinco meses de espera: Pirincho sigue sin respuesta de la obra social

Por: Victoria Veloso

Fecha:

El vecino de San Martín de los Andes, Benjamín Vera conocido como “Pirincho”, continúa a la espera de que la obra social Accord Salud autorice su cirugía cardíaca, tras casi cinco meses de gestiones y reclamos. Según explicó, en mayo y junio presentó el pedido de los estudios prequirúrgicos, pero ante la falta de respuesta debió recurrir a Defensa del Consumidor, logrando la aprobación de cinco de los seis estudios solicitados.

A pesar de haber cumplido con todas las presentaciones médicas y judiciales, la empresa no volvió a responder ni por el estudio faltante ni por la autorización de la cirugía, que incluye la provisión de una válvula aórtica. “Contestaron recién el último día del plazo judicial, reconociendo lo pedido, pero alegando que los prequirúrgicos estaban vencidos por su propia demora”, explicó Pirincho, quien viajó recientemente a Neuquén para repetir los estudios a su cargo.

Su estado de salud requiere una intervención urgente: la válvula aórtica no funciona correctamente y genera una insuficiencia cardíaca que eleva el riesgo de infarto. “El deporte me salvó, me permite seguir haciendo una vida casi normal, pero el riesgo es altísimo”, señaló.

En caso de que la obra social no cumpla con el fallo, adelantó que buscará realizar la cirugía de forma particular, pese a los elevados costos. “Ya puse en venta mi vehículo y hay mucha gente que se ofreció a ayudarme, aunque no me gustaría llegar a eso. Hace 20 años pago un seguro de salud que debería cubrirme”, afirmó.

Finalmente, agradeció el acompañamiento de su abogado, Enrique Bartolomé, su familia y la comunidad: “Me emociona el apoyo incondicional que recibo día a día. Tengo fe en que con tanta energía positiva todo saldrá bien”.

Victoria Veloso
Victoria Velosohttp://www.lacardigital.com.ar
Artículo anterior
Tiziano Sepúlveda se consagró bicampeón cordobés de motocross
Artículo siguiente
San Martín de los Andes, sede del Segundo Encuentro de Teatro Adolescente 2025

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Sanmartinenses se consagraron Campeones Argentinos Máster de Trail en el K42

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El fin de semana pasado disputó la 22° edición...

Tiziano Sepúlveda se consagró bicampeón cordobés de motocross

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El fin de semana pasado se corrió la última...

Boca le ganó a River en el Superclásico y clasificó a la Copa Libertadores 2026

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Con goles de Zeballos y Merentiel, el Xeneize venció...

Tiziano Sepúlveda se consagró bicampeón cordobés de motocross

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El pasado fin de semana se corrió la última...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina