Cineclub Clásico proyecta «Los Compañeros»

El próximo martes 2 de septiembre, a las 21 horas, se proyectará en el Espacio Trama la película italiana Los Compañeros, dirigida por Mario Monicelli y protagonizada por Marcello Mastroianni, Annie Girardot y Renato Salvatori. La función forma parte del ciclo “El inolvidable cine clásico”, programado y presentado por Guillermo Ianniello, y será a beneficio de la Asociación Amigos del Museo “Primeros Pobladores”.

El film, considerado una obra maestra del cine social europeo, narra la explotación de los obreros en una fábrica textil de Turín durante el siglo XIX y el surgimiento de los primeros movimientos sindicales. Bajo el lema “el poder permanece, la lucha continúa”, Monicelli ofrece una profunda reflexión sobre el hambre, la pobreza, la corrupción y la resistencia obrera.