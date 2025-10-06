Cultura y espectáculos

Cineclub: “Sola en la Oscuridad”, un clásico inolvidable con Audrey Hepburn

Por: Victoria Veloso

Fecha:

El próximo miércoles 8 de octubre a las 20.30 hs, se proyectará en la Sala Amankay de Cotesma la película “Sola en la Oscuridad”, dirigida por Terence Young y protagonizada por Audrey Hepburn, junto a Richard Crenna, Alan Arkin y Mel Ferrer.

La función será un homenaje a la trayectoria de Hepburn, una de las figuras más emblemáticas del cine, recordada por sus actuaciones en títulos icónicos como La Princesa que Quería Vivir, Muñequita de Lujo, Mi Bella Dama, Charada y Sabrina.

El film, considerado una obra maestra del suspenso, destaca por su guion ingenioso, su tensión constante y un desenlace memorable. La actuación de Hepburn en este thriller psicológico es recordada como una de las más brillantes de su carrera, en una historia que mantiene al público en vilo de principio a fin.

Victoria Veloso
Victoria Velosohttp://www.lacardigital.com.ar
Artículo anterior
Fútbol: Belgrano Veteranos en la Final Nacional

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Conversatorio y teatro en la Casa del Bicentenario este domingo

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El próximo domingo 5 de octubre se realizará en...

Jornada de capacitaciones libres y gratuitas de Zamba y Malambo

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Dictado por los campeones de Zamba Denise Rivas y...

Paul Newman en la pantalla de Cotesma: arranca el ciclo “Homenajes”

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El próximo miércoles 1 de octubre a las 20.30,...

Cartelera de Cine del Centro Cultural Cotesma

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El Centro Cultural Cotesma presentó su nueva programación de...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina