Comenzó el hormigonado en la senda entre Villa Paur y callejón de Bello

Operarios de la Subsecretaría de Obras Públicas comenzaron a hormigonar la senda para peatones y bicicletas entre el supermercado La Anónima y callejón de Bello.

El camino, que corre paralelo a la Ruta Nacional 40, tiene una extensión superior a los 500 metros y un ancho de casi dos metros, además de áreas de descanso e iluminación de luces LED.

El subsecretario de Obras públicas, Leonardo Manríquez explicó que la senda “tiene aproximadamente un ancho de dos metros por una longitud de 540 metros, lineal” y que se utiliza “hormigón elaborado, con malla cima para mayor duración”.

Afirmó que, una vez terminada la obra, se aplicará pintura vial para delimitar la senda y llevar más seguridad a ciclistas y peatones y confirmó que la senda incluye la instalación de áreas de descanso con bancos.

“A este trabajo se suman las luminarias, una cada 15 metros para que tenga mejor iluminación y para que también ilumine la banquina, que estaba bastante oscura”, señaló Manríquez, en declaraciones a Radio Municipal.

Todo el trabajo está realizado por personal municipal. “También los chicos de Espacio Verdes nos ayudaron con el desmalezado de los árboles para que se vea mejor la amplitud de la senda”, afirmó Manríquez.

Una vez terminada la obra, los técnicos de Espacios Verdes también tienen previsto desarrollar un trabajo de paisajismo que incluirá la plantación de árboles autóctonos.