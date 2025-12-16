Comenzó el trabajo de mejora de la caminería, acceso y seguridad vial en Kaleuche Alto

La Unidad Ejecutora Kaleuche informó este lunes se iniciaron los trabajos de mejora en el sector con el objetivo de optimizar la transitabilidad, el acceso y la seguridad vial y de evacuación de los vecinos y la prestación de servicios esenciales.

Las intervenciones prioritarias incluyen repaso y nivelación de calzada, riego y consolidación de superficie, acondicionamiento de escurrimientos naturales y ensanche y apertura de arterias principales, priorizando el recorrido del camión de provisión del agua potable, con la coordinación de la Subsecretaría de Juntas Vecinales.

La Unidad Ejecutora señaló, además, que estos trabajos son fundamentales para garantizar el tránsito de vehículos de gran porte, especialmente el camión repartidor de agua que transporta 10.000 litros, asegurar la adecuada prestación de servicios a las familias del barrio y atender las necesidades de las áreas de seguridad, defensa civil y bomberos.

El pasado jueves 11 de diciembre, el Coordinador de la Unidad Ejecutora Kaleuche (UEK), el concejal Pablo Padilla, realizó una recorrida por el área, acompañado por el Arq. Diego Marcovesky, el titular de la empresa contratista que resultara adjudicada en la Licitación, Marco Rebolledo, a cargo de la Etapa Cero de caminería.

Del recorrido, que se focalizó en la zona de calle Lolita Torres y sectores cercanos, también participaron José Espinoza, quien junto a la Ingeniera Romina Schenk llevarán adelante las tareas de coordinación e inspección de la caminería.

La Unidad Ejecutora agregó que también se iniciaron las tareas de la segunda etapa del trabajo técnico, con la intervención del Ingeniero Francisco de Orta, de la Ingeniera Romina Schenk y del Sr. José Espinoza a fin de poner en marcha un esquema de relevamiento de campo y topografía.

Este trabajo permitirá registrar el estado de las calles, realizar amojonamientos e incorporar la información obtenida a la base de datos de la Unidad Ejecutora para planificación futura y contar con los proyectos de lo que será la Etapa 1 de manera consecutiva a la Etapa Cero en ejecución.

Finalmente, se informó que ingresó al Concejo Deliberante la documentación de adquisición de los primeros Tanques de almacenamiento de Agua Potable, para su posterior distribución.

Finalmente, la Unidad Ejecutora reafirmó su compromiso con el desarrollo integral del barrio Kaleuche y continuará informando a la comunidad sobre los avances de cada etapa.