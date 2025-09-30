EducaciónLocales

Comenzó la construcción de la Escuela Integral N° 3

Por: Marcela Barrientos

Con la preparación del terreno para iniciar el movimiento de suelo, esta semana comenzó la obra del nuevo edificio de la Escuela Integral N° 3, que se construye en el terreno lindero al Cpem 28, en Chacra 4.

La nueva Escuela Integral de Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad N° 3 demandará 365 días corridos de mano de obra.

El edificio estará ubicado en el triángulo formado por la calle Pil Pil, la Ruta Nacional 40 y el edificio del Cpem 28. Tendrá una superficie 2.610 metros cuadrados, de los cuales 1.526 serán cubiertos.

La escuela se estructurará en dos alas, en una de ellas estará el sector administrativo, servicios (cocina y sanitarios) y talleres; la otra alberga aulas, SUM, invernadero (exterior) y huerta. Será un edificio con accesibilidad y contará con paneles solares de funcionamiento diario.

La planta de SIRVe reabrió sus puertas a las escuelas de San Martín de los Andes

