Neuquén culminó su participación en los Juegos Nacionales Evita de Adultos Mayores

Por: Marcela Barrientos

Con un triunfo en tenis de mesa femenino frente a San Luis, la delegación neuquina cerró su participación en la competencia nacional disputada en la ciudad de Salta.

La delegación de Neuquén dio por finalizada su participación en los Juegos Nacionales Evita de Adultos Mayores que se desarrollaron en la ciudad de Salta con la presencia de equipos de todas las provincias del país. 

La última presentación de la provincia tuvo lugar en la disciplina de tenis de mesa femenino, donde las representantes neuquinas Cristina Calderón y Gladis Romero, oriundas de San Martín de los Andes, se impusieron de manera contundente ante el conjunto de San Luis, con un resultado final de 3 a 0.

Con esta victoria, las jugadoras aseguraron el quinto lugar en la clasificación general de la competencia nacional, coronando así una destacada participación metiéndose entre las diez mejores del país, lo que reflejó el esfuerzo, la dedicación y el espíritu deportivo de la delegación. 

De esta manera, Neuquén culmina su paso por una nueva edición de los Juegos Nacionales Evita de Adultos Mayores, una cita que año tras año se consolida como espacio de integración, convivencia y encuentro para las y los deportistas de todo el país.

