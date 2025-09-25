Comienza la preinscripción en el Centro de Desarrollo Infantil Aitue de Cordones del Chapelco

La Dirección de Primera Infancia del Municipio informó que este jueves, 25 de septiembre, comienza el período de preinscripción 2026 para el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Aitue, de Cordones del Chapelco.

En esta etapa podrán inscribirse infancias nacidas entre el 1/07/2022 y el 30/06/2023. La modalidad de preinscripción será presencial y, en esta instancia, no es necesario presentar documentación impresa.

Las planillas estarán disponibles hasta el viernes 17 de octubre, en el CDI Aitue, ubicado en Cerro de La Virgen 1932, y en la Dirección de Primera Infancia, en Drury y Fosbery (Secretaría de Desarrollo Humano), de 8 a13hs.

La Dirección de Primera Infancia señaló que esta instancia es únicamente un sondeo inicial y no constituye una inscripción definitiva. El registro NO asegura la asignación de vacante, sino que tiene por finalidad relevar la cantidad aproximada de familias con infancias interesadas en asistir al CDI.

La adjudicación de vacantes se llevará a cabo durante la primera semana de diciembre, momento en el cual se confirmará la inscripción correspondiente.

Ante cualquier duda, se pueden hacer consultas a los teléfonos 422-016 (CDI Aitue) y 427315, int 384 (Dirección de Primera Infancia).