Comienza la recepción de CV para hotelería y gastronomía de cara a la temporada de verano en San Martín de los Andes

La Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes (AHGSMA) inicia la recepción de Currículum Vitae para actualizar la base de datos para futuras oportunidades laborales en el sector turístico de cara a la temporada de verano 2025/2026.
Las personas interesadas deberán completar un formulario de postulación, eligiendo entre las áreas de hotelería o gastronomía.
En el mismo formulario encontrarán un espacio para adjuntar su CV, que deberá respetar el siguiente formato en el nombre del archivo: Cargo Apellido Nombre
IMPORTANTE: respetar el nombre del archivo facilitará su búsqueda por parte de los establecimientos que convoquen personal.
FORMULARIOS PARA POSTULACIONES
– Hotelería: bit.ly/CV_HOTELERIA
– Gastronomía: bit.ly/CV_GASTRONOMIA