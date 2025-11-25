ActualidadLocales

Comienza la recepción de CV para hotelería y gastronomía de cara a la temporada de verano en San Martín de los Andes

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Las personas interesadas deberán completar un formulario de postulación, eligiendo entre las áreas de hotelería o gastronomía.

La Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes (AHGSMA) inicia la recepción de Currículum Vitae para actualizar la base de datos para futuras oportunidades laborales en el sector turístico de cara a la temporada de verano 2025/2026.

Las personas interesadas deberán completar un formulario de postulación, eligiendo entre las áreas de hotelería o gastronomía.

En el mismo formulario encontrarán un espacio para adjuntar su CV, que deberá respetar el siguiente formato en el nombre del archivo: Cargo Apellido Nombre

IMPORTANTE: respetar el nombre del archivo facilitará su búsqueda por parte de los establecimientos que convoquen personal.

FORMULARIOS PARA POSTULACIONES

– Hotelería: bit.ly/CV_HOTELERIA

– Gastronomía: bit.ly/CV_GASTRONOMIA

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
Gran Fondo Siete Lagos 2025: más de 3.000 ciclistas cruzaron la meta
Artículo siguiente
Neuquén refuerza su estrategia ante el ciberdelito

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

San Martín de los Andes: aprehenden a una persona en allanamiento tras apuñalar en el cuello a otra persona

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
La División Brigada de Investigaciones Zona Sur de San...

SE NECESITAN 15 DONANTES DE SANGRE PARA BENJAMÍN “PIRINCHO” VERA

Victoria Veloso Victoria Veloso -
La comunidad de San Martín de los Andes enfrenta...

Fiesta de la Confluencia 2026: Trueno, FMK y Luck Ra entre los artistas confirmados para el gran festival de Neuquén

Lacar Digital Lacar Digital -
La Isla 132 ya se prepara para vibrar al...

Con plantación de árboles, 200 niños y niñas celebraron el 45° aniversario del Jardín N°12

Lacar Digital Lacar Digital -
Neuquén continúa consolidando la Promesa Ambiental Provincial como una...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina