EducaciónLocales

Comienza la reinscripción del Plan de Becas Estudiantiles para 2026

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Si vivis en San Martín de los Andes y sos actualmente beneficiario del plan de becas estudiantiles provinciales Gregorio Álvarez, tenes la posibilidad de renovar el beneficio entre el 15 y el 30 de diciembre

Las reinscripciones para quienes ya tuvieron la beca durante 2025, se realizarán en:

Secretaría de Cultura. Lunes, miércoles y viernes de 8 a 14 hs, martes y jueves de 14 a 20 hs. Capitán Drury 665.

Dirección General de Educación, de lunes a viernes de 8 a 12 hs. Centro de Estudios Sol de los Andes, 1°Piso.

Punto Digital, de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs y de 15 a 19 hs. Calle Cerro de la Virgen 1846. Cordones del Chapelco.

Delegación de Cordones del Chapelco, martes y jueves de 8 a 13 hs. Av. Los Lagos 1900.

Marcela Barrientos
Artículo anterior
Comenzaron los trabajos previos a la pavimentación en Chacra 4
Artículo siguiente
Navidad Cordillerana: inscripción para la Feria de Emprendedores

