Comisario Diego Javier Romero: «el esquí y el snowboard no están permitidos, no van a poder pasar el control dispuesto en el acceso a los 7 Lagos»

Es por eso que desde el día lunes se está llevando a cabo un operativo de control para evitar el acceso al Cerro Chapelco.

Según informó el Comisario Diego Javier Romero, Jefe de la Comisaría 23: “Se dispuso desde hoy (lunes) un operativo en conjunto entre la comisaria 23 y el comando radioeléctrico, que es la gente que trabaja en prevención”.

Durante la tarde del lunes los equipos “Se fueron en conjunto hasta la base del cerro y corroboraron que no había gente en infracción, en ese momento, realizando actividad de esquí ni de snowboard» explicó el Comisario y agregó que «no obstante, se encontraron con una familia que realizaba culipatin en la base, fuera del cerro y se les pidió que se retiren”.

A pesar de la llegada de la nieve, el esquí y el snowboard, no se encuentran todavía entre las actividades deportivas permitidas y es por esa razón, que se instaló un control en el monumento a Roca, en la Ruta de los 7 Lagos, para evitar el acceso de los vehículos al Cerro Chapelco.

«Lo que queremos que quede claro es que el esquí y el snowboard no están permitidos, por lo que no van a poder pasar por el control que tiene dispuesto el comando radioeléctrico en el acceso a los 7 Lagos en el monumento a Roca, no se les va a permitir porque no está abierta la actividad ni en el Cerro Chapelco ni en Lago Hermoso» manifestó el Comisario Diego J. Romero.

«El lineamiento que tenemos con la fiscalía, a cargo del Dr. Fernando Rubio de la cuarta circunscripción, es la de desalentar a toda aquella persona que quiera esquiar o practicar snowboard” explico el Comisario y remarcó: «Nosotros tenemos que prevenir que la gente no vaya al cerro porque está cerrado».

En el contexto de la pandemia y del actual distanciamiento social muchos vecinos buscan escapar por un rato de la rutina pero al infringir las normas vigentes corren el riesgo de que se les inicie una causa judicial y se les secuestren los equipos.

«Lo que vamos a controlar – explicó Romero – y lo que le pedimos a la población, es desalentar la cuestión de practicar esta actividad porque no está permitido y puede traer aparejado el inicio de una causa judicial por transgresión al artículo 205 del Código Penal», y además, «el secuestro del los equipos que estén siendo utilizados al momento de corroborar la infracción»

«Esto está consensuado con la justicia local que es el ministerio público de la cuarta circunscripción a la cabeza del Dr. Fernando Rubio y el fiscal del caso Maximiliano Bagnat», concluyó.