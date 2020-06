Cómo sería el protocolo para la apertura de gimnasios

>> Locales, Sociedad

En los últimos días el gobernador Omar Gutiérrez anunció que en la provincia habrá nuevos horarios de atención y nuevas actividades exceptuadas.

Uno de los rubros que desde hace semanas viene manifestando su necesidad de reabrir es el de los gimnasión, centros de yoga y pilates que finalmente desde el lunes podrán volver a trabajar.

Al principio hubo algunas dudas con el anuncio debido a que no había aún un protocolo aprobado.

Finalmente parecería que el protocolo llegó y estos son algunos de los ítem más importantes.

OBLIGATORIO

Comercios: Rubro (Gimnasios)

La apertura de las instalaciones será a partir de las 08:00 hs hasta las 20:00 para la atención al público del establecimiento

Estimamos apropiado la limpieza y desinfección profunda de todo el gimnasio previo a la re apertura.

Cada espacio de trabajo habrá de contar con esquemas intensificados de limpieza y desinfección permanente de todas las superficies de contacto habitual de los/as trabajadores/as y los clientes.

Frecuencia de limpieza y desinfección: cada turno de 45 minutos asegurarse la limpieza de lugares de tránsito, superficies de uso continuo y elementos.

Ventilación diaria y recurrente de espacios comunes. Si existieran espacios comunes que no cuenten con la ventilación apropiada (natural o mecánica)se recomienda restringir su uso.

Colocar cartelería con indicaciones de: protocolo de seguridad e higiene que sigue el establecimiento, recordatorios preventivos que aplica la OMS y seguimiento de limpieza.

Es responsabilidad del establecimiento notificar si alguna persona del staff o cliente presentara síntomas de la enfermedad, para poner en consideración la situación y ante las autoridades pertinentes siguiendo el protocolo pertinente para aislar el caso.

Se recomienda la suspensión de toda clase que implique contacto entre los socios (ej: artes marciales)

Se recomienda informar y capacitar a los colaboradores en reconocimiento de síntomas de la enfermedad (de acuerdo con lo establecido en el Decreto 206/2020 art 15) y de las medidas de prevención del COVID-19 de acuerdo conla información oficial que comunica el Ministerio de Salud de la Nación.

Será tarea y responsabilidad del personal y propietarios controlar con rigurosidad que se apliquen las normativas que el establecimiento implemente.

Organización del espacio físico

Promover el distanciamiento social establecido y recomendado por la OMS, evitando la concentración de personas.

Se recomienda reducir la ocupación de salas, respetando la distancia mínima de dos metros de separación entre personas. Para un riguroso cumplimiento de lo antedicho, se estipula un ingreso limitado del público según los metros cuadrados

de cada salón.

de cada salón. Diseñar la circulación en el espacio para evitar aglomeraciones y mantener las distancias ideales entre las personas.

Organizar el mobiliario de los espacios comunes de forma tal que exista al menos dos metros de distancia entre sillas, mesas, sillones y cualquier otro dispositivo.

Quienes consideren apropiado pueden implementar un sistema de señalización demarcando espacios de atención que mantengan la distancia de 2 metros entre personas.

Cada gimnasio puede exhibir una DDJJ que muestre el número de ocupación, para que el público pueda denunciar el no cumplimiento del límite de ocupantes.

Poner a disposición de los clientes alcohol en gel en todos los espacios comunes (se recomienda sea cada 50 mts2) y garantizar la provisión de todos los elementos para un adecuado lavado de manos en sanitarios (jabón y toallas de papel).

Pueden incorporarse dispensers con toallas de papel descartables en espacios comunes para evitar el uso de toallas de tela. Así como también bachas en los ingresos para el lavado de manos.

Colocar en espacios visibles un rociador con solución alcohólica sanitizante (alcohol 70%) para que tras el uso de elementos o maquinas, el cliente pueda rociar las superficies y proceder con la desinfección de los materiales usados. Se puede también ofrecer un rociador a cada cliente, lo cual aumenta la efectividad de la medida.

Incorporar en el acceso al gimnasio una alfombra de hipoclorito diluido para que el cliente pueda higienizar el calzado al ingreso. Las mismas pueden colocarse también al ingreso de cada salón de clases.

Implementar un protocolo de limpieza de vestuarios y baños por turnos de 15

minutos cada hora.

minutos cada hora. Reducir el uso del vestuario así como de las duchas en un 50%. En el caso de las duchas, alternar duchas con distancias mínimas de 2 metros y llevar a cabo la desinfección de duchas mínimo dos veces al día. Recomendable que el socio o

abonado se duche en casa.

Del público

Se requerirá a los clientes al reingreso una Declaración Jurada en la que expongan su situación: su buen estado de salud, que no viajaron, no estuvieron en contacto con terceros que regresaron del exterior y/o que no estuvieron en contacto con personas infectadas por el COVID-19, y que no presentan síntomas asociados a la infección.

En caso de incumplimiento de las siguientes pautas de prevención y funcionamiento se ordenara una multa al establecimiento que oscila entre los $50000 y $ 200000.