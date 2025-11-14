Cultura y espectáculosLocales

Con entrada libre y gratuita vuelve uno de los encuentros más esperados por las juventudes de nuestra ciudad

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

El Festival Tu Vieja es un encuentro musical y artístico producido y coordinado por y para adolescentes.

Esta cuarta edición incluye una jornada llena de bandas en vivo, expositores jóvenes, arte y muchas propuestas creativas durante todo el día.

El Festival es organizado por el Consejo de adolescentes con el acompañamiento del CoCoNaf. Cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura.

El Municipio, a través de la Secretaría de Cultura, invita a todas las adolescencias a ser parte de este gran evento que celebra la expresión, la música y el arte joven.

Este sábado 15 de noviembre, desde las 18 horas.

¡Nos encontramos en el Teatro San José para vivir el Festival Tu Vieja Volumen 4!

Marcela Barrientos
Los vestuarios y la sede de la Liga de Fútbol están avanzados en un 90 por ciento
El lunes 17 de noviembre comenzarán las preinscripciones en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI)

