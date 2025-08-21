Con la instalación de un desfibrilador, el municipio es Zona Cardioprotegida

LocalesMunicipales

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

El Municipio, a través del área de Seguridad e Higiene, dependiente de la Dirección de Recursos Humanos, gestionó la adquisición e instalación de un Desfibrilador Externo Automático (DEA) en el edificio del Palacio Municipal.

Esta acción tiene como objetivo reducir la morbimortalidad súbita de origen cardiovascular, beneficiando tanto a los contribuyentes que concurren al edificio como al personal que allí desempeña sus funciones.

La compra e instalación se realizó, además, en cumplimiento de la Ley Provincial N.º 3071 “Muerte Súbita – Sistema de Prevención Integral” y la Ordenanza N.º 13.327/2021.

El DEA es un dispositivo médico portátil que permite brindar asistencia inmediata a una persona que sufre un paro cardíaco, aplicando una descarga eléctrica capaz de restablecer el ritmo cardíaco normal.

Como parte de este programa integral de prevención, se ha capacitado al personal municipal en:
• Maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP)
• Uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA)
• Primeros auxilios

Esta medida reafirma el compromiso del Municipio con la salud pública, la prevención y la respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, avanzando hacia la consolidación de espacios públicos más seguros y protegidos para toda la comunidad.

