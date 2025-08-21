Confuso hecho en Gobernadores Neuquinos: apuñalaron a un sujeto y le tiraron agua hirviendo

El hecho ocurrió esta tarde en el barrio Gobernadores Neuquinos de nuestra ciudad. Según fuentes extraoficiales, el sujeto habría saltado desde un primer piso para escapar de sus agresores luego de haber sido sometido durante varias horas.

Se pudo saber que por el momento hay cinco detenidos, tres varones y dos mujeres quienes habrían participado del hecho. Los detalles que se conocieron del hecho son siniestros, según indicaron fuentes a este medio el joven estuvo encerrado contra su voluntad y logró escapar tras ser amenazado con prenderlo fuego. También se explicó que para someterlo al presunto «secuestro o apriete» lo metieron en una bañadera donde lo torturaron hasta que logró escapar.

Al llegar al lugar Lacar Digital pudo saber por algunos transeúntes que lograron escuchar al sujeto lesionado, mientras relataba a los uniformados lo acontecido, quien habría dicho que fue «torturado y lo apuñalaron con un arma blanca», además le habrían arrojado agua hirviendo, esto hizo que ante la desesperación y el dolor se haya escapado para luego arrojarse desde el primer piso del edificio.

Hasta el momento se supo que el joven, estaría con un cuadro de lesiones graves en el nosocomio local, mientras que los presuntos agresores que fueron al departamento donde habría ocurrido el hecho estarían demorados a disposición de la justicia y serían al menos dos personas.

En estos momentos se encuentra Criminalística en el lugar de los hechos.

Ampliaremos.