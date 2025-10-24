Convocatoria – Colonia Municipal de Verano 2026

La convocatoria está orientada a la búsqueda de profesores y ayudantes de la próxima temporada de verano de la Colonia Municipal.

La Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de San Martín de los Andes abre la convocatoria para cubrir cargos de Profesores y Ayudantes que formarán parte de la próxima Colonia Municipal de Verano 2026.

Requisitos para Profesores

Ser Profesor de Educación Física.

O ser estudiante del Profesorado de Educación Física con más del 80 % de las materias aprobadas.

Tener Monotributo activo.

Prioridad: residencia en San Martín de los Andes.

Requisitos para Ayudantes

Ser estudiante de Educación Física.

Ser mayor de 18 años (excluyente).

También podrán postularse deportistas, docentes de nivel inicial o de educación especial.

Tener Monotributo activo.

Prioridad: residencia en San Martín de los Andes

Período de trabajo: enero y febrero 2026.

Lugar: distintos núcleos deportivos y recreativos de la ciudad.

Las personas interesadas deberán enviar su CV actualizado y documentación respaldatoria al siguiente mail : smadeportes@gmail.com