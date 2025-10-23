Corralón Huechulafquen: Nace un nuevo espacio para recibir a los clientes de San Martín y Junín

El icónico Corralón de nuestra ciudad estrenó una nueva casa sobre la Ruta 40 en el Kilómetro 2224 para recibir clientes de todas las localidades aledañas a San Martín de los Andes y para seguir brindando soluciones a la comunidad en cuanto a materiales de construcción, maderas y otros elementos.

Con el mismo horario que se mantiene desde el 2005 en su creación, el espacio a estrenar tiene amplias dimensiones y lo que se destaca como dice uno de sus propietarios es «Logramos tener acceso a un espacio donde el cliente viene compra y retira de inmediato con un amplio parque operativo todo lo que haya comprado».

Tras un largo camino por parte de sus propietarios, primeramente como empleados para luego pasar a ser dueños, el Corralón Huechulafquen no tiene techo. Con bases operativas en Misiones y Cipolletti, con una flota de camiones que forman parte de la empresa esta familia comercial se amplía mensualmente no solo en la zona sur del país sino también en otras provincias.

«Exaltando y valorando un gran camino recorrido en la localidad y en todos los rubros que habita, el Corralón Huechulafquen hoy se expande con orgullo y afianza la identidad comprometida y humana que siempre lo ha caracterizado. «Cuando comenzamos todo esto eramos un pequeño lugar donde se vendían materiales de construcción, nos prestaron una lapicera y con nuestra expriencia y conocimiento dijimos, vamos a escribir nuestra propìa historia» explica Ariel Buganem otro de sus propietarios.

«Pensando en el futuro decicimos invertir en este espacio de grandes dimensiones, todo un desafío teniendo en cuenta la situación del país y sobre todo de nuestra ciudad, pero con una conviccion tremenda de lograr el objetivo» indicó Juan Manuel Ricardi.

«Celebramos este logro junto a nuestros clientes que desde siempre nos acompañan, mucha gente nos viene a felicitar y a compartir esta alegría con nosotros. Estuvimos siempre ahi, en el mismo lugar y a pesar de pasar por varias situaciones extremas como un incendio y una caída de rocas inédita de la montaña, hoy estamos en este gran espacio con un sueño cumplido y muchos por cumplir» expresó Juan.

«Somos lo que ves, atendemos, hablamos por telefono con las representaciones, salimos a la galería a ayudar, nuestro sentimiento es el mismo desde el día que comenzamos a trabajar en esto. Desde jóvenes que lo hacemos y es algo que nos gusta mucho» agregó Ariel.

Representando en la región a las marcas mas reconocidas del rubo, el Corralón Huechulafquen toma mayor vuelo y se pone a tope a la hora de competir con otros colegas. Atención personalizada, de calidad y precios que compiten directamente con otras localidades hacen que el comercio sea elegido no solo por vecinos de San Martín de los Andes sino de otras localidades.

Presencia en Redes

Instagram @corralonhuechulafquen

web www.corralonhuechulafquen.com.ar

¿Quiénes Somos?

En Aserradero Corralón Huechulafquen somos parte de cada obra que se proyecta, crece y se concreta en la región. Nuestro compromiso va más allá de los materiales: acompañamos a cada cliente con respaldo, soluciones y un equipo dispuesto a estar presente en cada etapa del camino.

Hace más de 25 años comenzamos este proyecto con la convicción de que construir también es crecer. Crecer como empresa, ampliando stock, servicios y logística; crecer como personas, aprendiendo junto a nuestros clientes y colaboradores; y crecer como comunidad, impulsando obras que mejoran la vida en nuestra región.

Hoy seguimos con el mismo espíritu, fortalecidos por décadas de experiencia y con una mirada puesta en el futuro. Apostamos a la innovación, al trabajo bien hecho y a la confianza mutua como cimientos para seguir adelante.

Desde el lunes 15 de septiembre damos un nuevo paso hacia el futuro: el Corralón Huechulafquen se muda a su local propio, ubicado en ver ubicación en Google Maps.

Un espacio más amplio, moderno y preparado para responder a cada desafío de la construcción.

Desde San Martín de los Andes hacia cualquier destino, estamos listos para llegar donde haga falta. Porque cuando hay pasión, compromiso y materiales de calidad, cada obra se convierte en una oportunidad de construir algo mejor.

parte de cada obra que se proyecta, crece y se concreta en la región. En Corralón Huechulafquen trabajamos para que cada cliente encuentre no solo materiales, sino también respaldo, soluciones y un equipo listo para acompañar.

Nos avalan más de tres décadas en el rubro, con una mirada puesta en el presente de la construcción y un compromiso firme con el futuro. Brindamos atención personalizada, asesoramiento técnico y una amplia gama de productos para todo tipo de proyectos: construcción tradicional, en seco, sistemas de aislación, sanitarios, griferías, chapas, cañerías y más.

Sabemos que cada obra es distinta, por eso ofrecemos variedad, calidad y logística preparada para llegar donde haga falta. Abastecemos desde viviendas particulares hasta grandes desarrollos, con productos de las marcas más reconocidas del país.

Desde San Martín de los Andes al destino que elijas, estamos para acompañarte a construir. Porque cuando tenés todo en un solo lugar, el proyecto avanza más fácil.