Cotesma alcanzó un récord histórico en la 15° Campaña de Reciclaje Electrónico

Cotesma realizó la 15° edición de su Campaña de Reciclaje Electrónico, una iniciativa central de su Programa de Responsabilidad Social Cooperativa orientado a la preservación del medioambiente. Con una participación masiva de la comunidad, instituciones y empresas, la cooperativa logró un récord histórico: 18 toneladas de residuos electrónicos recolectados, completando por primera vez la capacidad total del camión transportador.

En sus 15 años de desarrollo ininterrumpido, la campaña ya permitió retirar de San Martín de los Andes 141.050 kilos de basura electrónica contaminante, destinados íntegramente a procesos de reciclaje. En esta edición, todo el material reunido fue enviado a la Asociación Civil Red Reciclar, en Buenos Aires, encargada del tratamiento responsable de los residuos. La operación contó con el aporte de Corralón Patagónico de los Andes, que donó las bolsas contenedoras, y del operador logístico Cruz del Sur, que realizó el traslado sin costo.

La jornada se desarrolló en la Plaza San Martín, espacio facilitado por la Municipalidad, y logró una importante convocatoria desde temprano. Además, se entregaron 480 plantines de especies autóctonas donados por el Parque Nacional Lanín, como forma de promover prácticas ambientales sostenibles. Estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue brindaron asesoramiento sobre biodiversidad, mientras que el vehículo recolector del SIRVe colaboró en el retiro de cartones generados durante el operativo.

La campaña fue posible gracias al trabajo voluntario del equipo de Cotesma y de su Consejo de Administración, reforzando una acción que busca evitar que los residuos electrónicos terminen en basureros comunes, donde pueden generar contaminación en el agua, el suelo y el aire, además de riesgos para la salud humana.

