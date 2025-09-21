COTESMA busca Agente de Atención Telefónica

San Martín de los Andes. COTESMA abrió una convocatoria para incorporar un/a Agente de Atención Telefónica a su equipo, con foco en la resolución ágil de consultas, asesoramiento comercial y soporte técnico a usuarios de servicios de telecomunicaciones. La postulación estará abierta hasta el 30 de septiembre de 2025.
Responsabilidades
- Atender consultas y ofrecer soluciones claras y efectivas.
- Brindar orientación comercial sobre productos y servicios.
- Dar soporte técnico con explicaciones simples y accesibles.
- Gestionar reclamos con trato cordial y tiempos ágiles.
- Trabajar en equipo y de forma autónoma para mejorar la experiencia del cliente y cumplir objetivos.
Perfil buscado
- Experiencia en ventas y atención al cliente; se valora paso por telecomunicaciones.
- Conocimientos técnicos en servicios de telecomunicaciones (deseable).
- Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
- Orientación al cliente, calidez y profesionalismo.
- Autonomía, proactividad y ganas de crecer en un entorno dinámico.
Requisitos
- Secundario completo; se valoran estudios técnicos o universitarios afines.
- Jornada completa con turnos rotativos.
Enviar CV a rrhh@cotesma.com.ar con el nombre de la búsqueda en el Asunto, hasta el 30/09/2025. La convocatoria también invita a compartir la búsqueda con personas que cumplan el perfil.