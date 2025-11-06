Cultura y espectáculos

Cotesma busca Auxiliar de Boletería para su Centro Cultural

Por: Victoria Veloso

Fecha:

El Centro Cultural Cotesma abrió una nueva convocatoria laboral para incorporar a su equipo un Auxiliar de Boletería, encargado de acompañar, asesorar y brindar soluciones a las necesidades de los visitantes.

El puesto tiene como objetivo ofrecer una atención cordial, eficiente y responsable al público, gestionando la venta de entradas y el control de cobros y rendiciones, además de brindar información sobre las actividades culturales y cinematográficas del centro.

Entre las tareas principales se incluyen la venta de entradas, la administración de caja del cine y teatro, la actualización de cartelera, la elaboración de reportes de ventas, la atención telefónica y presencial, y la carga de programación en el sistema de ventas y la página web.

El perfil buscado requiere experiencia en ventas y atención al cliente, excelentes habilidades de comunicación, orientación al cliente y proactividad para trabajar en un entorno dinámico. Se solicita título secundario completo y manejo del paquete Office.

La jornada laboral será de tiempo completo, de 16 a 23 horas.
Las personas interesadas pueden enviar su currículum a rrhh@cotesma.com.ar hasta el 8 de noviembre de 2025.

Actor de San Martín de los Andes participará en el Festival de Mar del Plata
Delegan facultades a municipios para la habilitación de alojamientos

