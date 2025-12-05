Cultura y espectáculos

Cotesma lanza la nueva versión de Cotesma Play

Por: Victoria Veloso

Cotesma presentó la nueva versión de Cotesma Play, su plataforma de entretenimiento digital, completamente actualizada para ofrecer una experiencia más ágil, intuitiva y personalizada en todos los dispositivos.

La aplicación incorpora un diseño renovado, mejoras en la navegación y una grilla optimizada que permite disfrutar de contenido en vivo y On Demand en cualquier momento. Además, suma herramientas pensadas para facilitar el uso cotidiano y ampliar las opciones de consumo audiovisual.

Entre las principales novedades de la nueva Cotesma Play se destacan:

  • Ingreso con QR para un acceso más rápido y práctico.
  • Integración con plataformas premium, incluyendo contenido de HBO Max.
  • Nuevo catálogo con más de 100 películas y series, en permanente expansión.
  • Lista de Favoritos, que permite sumar contenido con un clic y verlo en una pestaña dedicada.
  • Gestión desde “Mis Favoritos” para agregar o eliminar contenidos fácilmente.
  • Buscador integrado para encontrar canales, películas y series de manera simple.
  • Inicio en pantalla completa, replicando la experiencia de la TV tradicional.
  • Menú lateral renovado, con navegación más clara y ordenada.
  • Nueva grilla de canales, más grande, con mejor visibilidad, información detallada y preview.
  • Bloqueo de canales para mayor control en cada hogar.
  • Recomendaciones personalizadas según los intereses del usuario.
  • Reproducción de las últimas 48 horas en canales habilitados (requiere conexión a internet).
  • Información de programación futura, con detalles y recordatorio emergente cinco minutos antes de cada contenido.

La actualización ya se encuentra disponible y busca reforzar el ecosistema digital de Cotesma, apostando a una experiencia audiovisual más completa y alineada a los hábitos actuales de consumo.

Victoria Veloso
Victoria Velosohttp://www.lacardigital.com.ar
