Cultura y espectáculos

Cotesma participa de la Noche de los Museos y las Salas de Arte 2026

Por: Victoria Veloso

Fecha:

El próximo viernes 23 de enero, entre las 19:00 y las 00:00 horas, se realizará una nueva edición de la Noche de los Museos y las Salas de Arte, una propuesta cultural de entrada libre y gratuita que invita a recorrer distintos espacios patrimoniales y artísticos de la ciudad. En esta oportunidad, Cotesma formará parte del circuito con dos de sus espacios emblemáticos: la Casa Histórica Chidiak y el Centro Cultural Cotesma.

La Casa Histórica Chidiak, construida en 1907 y restaurada por la cooperativa como parte de su compromiso con la preservación del patrimonio local, abrirá sus puertas de 19:00 a 00:00 con una ambientación especial que recrea la vida cotidiana de principios del siglo XX, ofreciendo al público una experiencia inmersiva en la historia de San Martín de los Andes.

Por su parte, el Centro Cultural Cotesma, a través de la Sala Günther Blaas, inaugurará la muestra “Semillero” de la acuarelista Pastora Fileni, integrada por más de 15 obras inspiradas en paisajes patagónicos, escenarios esteparios y animales. La inauguración tendrá lugar a las 20:00 horas e incluirá una serie de actividades abiertas al público:

  • 20:00 h: apertura de la muestra y brindis inaugural.
  • 20:15 h: donación de una obra al Centro Cultural Cotesma.
  • 20:30 h: inicio de una pintura colectiva en vivo, cuya obra final será donada a una institución a designar.

La Noche de los Museos y las Salas de Arte propone un circuito cultural interdisciplinario en el que museos, salas de exposiciones y espacios patrimoniales abren simultáneamente para promover el acceso a la cultura desde una experiencia distinta y participativa.

Además de los espacios de Cotesma, participan del circuito el Museo Municipal Primeros Pobladores, el Museo y Centro de Visitantes del Parque Nacional Lanín, el Teatro San José, el Escuadrón N°33 de Gendarmería Nacional, el Museo de Historia Natural, La Pastera Museo del Che, la Sala Municipal Lidaura Chapitel, la Galería de Arte Rubí y la Colección Georg (con reserva previa), junto a propuestas especiales como visitas guiadas, música en vivo e inauguraciones de muestras.

Victoria Veloso
Victoria Velosohttp://www.lacardigital.com.ar
Artículo anterior
Argentina vuelve al calendario mundial de rally‑raid con el Desafío Ruta 40 YPF 2026
Artículo siguiente
Bariloche abre la temporada del Mundial de Motocross 2026

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

El Centro Cultural Cotesma invita a descubrir su Rincón Literario

Victoria Veloso Victoria Veloso -
Centro Cultural Cotesma relanza su “Rincón Literario”, un espacio...

Calle Cultural 2026: el payaso Chocolate en la plaza Fontanive de Chacra 4

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Este jueves 22 de enero, Chacra 4 se llenará...

El Centro Cultural Cotesma continúa con funciones de Cine Adaptado

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El Centro Cultural Cotesma confirmó una nueva función de...

“El camino del 5%” de Jonatan Loidi llega a San Martín

Victoria Veloso Victoria Veloso -
Pastora Fileni inaugura "SEMILLERO" en el marco de "La...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640