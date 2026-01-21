Cotesma participa de la Noche de los Museos y las Salas de Arte 2026

El próximo viernes 23 de enero, entre las 19:00 y las 00:00 horas, se realizará una nueva edición de la Noche de los Museos y las Salas de Arte, una propuesta cultural de entrada libre y gratuita que invita a recorrer distintos espacios patrimoniales y artísticos de la ciudad. En esta oportunidad, Cotesma formará parte del circuito con dos de sus espacios emblemáticos: la Casa Histórica Chidiak y el Centro Cultural Cotesma.

La Casa Histórica Chidiak, construida en 1907 y restaurada por la cooperativa como parte de su compromiso con la preservación del patrimonio local, abrirá sus puertas de 19:00 a 00:00 con una ambientación especial que recrea la vida cotidiana de principios del siglo XX, ofreciendo al público una experiencia inmersiva en la historia de San Martín de los Andes.

Por su parte, el Centro Cultural Cotesma, a través de la Sala Günther Blaas, inaugurará la muestra “Semillero” de la acuarelista Pastora Fileni, integrada por más de 15 obras inspiradas en paisajes patagónicos, escenarios esteparios y animales. La inauguración tendrá lugar a las 20:00 horas e incluirá una serie de actividades abiertas al público:

donación de una obra al Centro Cultural Cotesma. 20:30 h: inicio de una pintura colectiva en vivo, cuya obra final será donada a una institución a designar.

La Noche de los Museos y las Salas de Arte propone un circuito cultural interdisciplinario en el que museos, salas de exposiciones y espacios patrimoniales abren simultáneamente para promover el acceso a la cultura desde una experiencia distinta y participativa.

Además de los espacios de Cotesma, participan del circuito el Museo Municipal Primeros Pobladores, el Museo y Centro de Visitantes del Parque Nacional Lanín, el Teatro San José, el Escuadrón N°33 de Gendarmería Nacional, el Museo de Historia Natural, La Pastera Museo del Che, la Sala Municipal Lidaura Chapitel, la Galería de Arte Rubí y la Colección Georg (con reserva previa), junto a propuestas especiales como visitas guiadas, música en vivo e inauguraciones de muestras.