LocalesMunicipales

Cronograma de limpieza de microbasurales en los barrios para esta semana

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

La Subsecretaría de Servicios Públicos informa que entre este lunes y el viernes 5 el cronograma de limpieza de microbasurales se cumplirá en los siguientes barrios.

Zona Centro, ladera del Curruhuinca, Altos del Sol, Cancha Catriel, Vamep 36, Oasis, Trabunco abajo.

El servicio se cumplirá con dos camiones y una minicargadora. El cronograma irá rotando semanalmente y se informará con anticipación.

El cronograma se ajustó en reuniones recientes de las que participaron representantes de comisiones de las Juntas Vecinales con funcionarios del Municipio.

Diferentes áreas del Municipio intensificaron las tareas de limpieza en los barrios, de las que participan personal de la Subsecretaría de Servicios Públicos y de la Subsecretaría de Juntas Vecinales.

Trabajan operarios de las delegaciones de Cordones del Chapelco y de Vega Centro, cuadrillas con base en El Arenal, personal de Barrido y Limpieza y otras áreas.

Sin embargo, los microbasurales vuelven a formarse. La Municipalidad recuerda la necesidad de colocar la basura en los lugares designados para tal fin, tanto cestos como volquetes.

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
Alerta naranja por tormentas con vientos de más de 90 km/h y hasta 100 mm de lluvia en gran parte del país
Artículo siguiente
Hasta el 5 de diciembre se realizará la preinscripción para la colonia municipal de 2026

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina