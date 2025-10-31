Cuenta regresiva para el Campeonato Mundial Senior de Rafting

Más de 400 atletas de élite de 35 países competirán en los ríos Ruca Choroi y Aluminé en las disciplinas Downriver, Slalom y RX Race.



Más 400 atletas de élite participarán del Campeonato Mundial Senior de Rafting que se disputará del 3 al 9 de noviembre en Aluminé. El evento, organizado cada dos años por la Federación Mundial Rafting, tendrá lugar en los ríos Ruca Choroi y Aluminé.

La competencia reunirá a 100 equipos de 35 países, compuestos por cuatro participantes cada uno. Competirán las categorías Senior Men, Senior Mixed, Senior Women y Para-Rafting. En tanto, las disciplinas serán Downriver, Slalom y RX Race.

El río Ruca Choroi está a 3 kilómetros de Aluminé, mientras que la sección Abra Ancha del río Aluminé se encuentra a 8 kilómetros de la localidad y han sido elegidos en varias oportunidades como sede de este tipo de eventos por las inmejorables características que presentan para la práctica de deportes de aguas blancas.

El evento deportivo, que combina turismo, aventura y naturaleza, cuenta con el auspicio y apoyo del gobierno de la Provincia del Neuquén, Municipalidad de Aluminé, Corporación Interestadual Pulmarí, Corporación Forestal del Neuquén, Worldrafting y Federación Argentina de Canoas.

También patrocinan Las Mutisias Cocina de Autor, Tromba, Loginsur, Traborelli Rent a Car, Alto Limay Viajes, Neuquén Rafting, El Refugio Posadas, Los Radales Restaurante, Itze travel, Emiliano Carrizo (asesor de seguros), dos puntos Viajes y Turismo, Calvario Race, Quinquén (eventos al aire libre), BM Oil & Gas Inspecciones, CEIPA Empresas Genuinas, La Casa de las Herramientas y Sentido Multiespacio Café & Bar.