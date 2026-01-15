Del 21 al 25 de enero se realizará la 83° Exposición Rural del Neuquén

Del 21 al 25 de enero, la 83° Exposición Rural del Neuquén abrirá sus puertas al público y al sector agropecuario en el predio de la Sociedad Rural, con entrada libre y gratuita. Durante cinco días, se combinarán actividades ecuestres, exposiciones de animales, remates, charlas técnicas y una completa agenda cultural y comercial, consolidando al evento como el punto de encuentro del campo patagónico.



La 83° Exposición Rural del Neuquén se llevará a cabo del 21 al 25 de enero en el predio de la Sociedad Rural del Neuquén, en el acceso a Junín de los Andes. La muestra reunirá a productores, criadores, instituciones y empresas del sector agropecuario para intercambiar experiencias, exhibir genética y tecnología, capacitarse y fortalecer vínculos comerciales y estratégicos.

El evento contará con una amplia variedad de actividades, destacándose juras de razas equinas, pruebas ecuestres y deportivas como polo, resistencia, aparte campero y pato; así como exposición ovina con juras y remates, demostraciones de baño y esquila de animales, y stands comerciales y gastronómicos. Los visitantes podrán disfrutar además de charlas técnicas, reuniones institucionales y actividades culturales, incluyendo música y folklore.

La programación completa incluye:

Miércoles 21: ingreso de animales y stands, mesa consultiva de SENASA patagónica, reunión del Bloque Rural Patagónico, clínica folklórica y polo.

Jueves 22: Marcha de Resistencia, Copa Incentivo, charlas técnicas y demostración de pato.

Viernes 23: Mesa del Campo Neuquino, ranch riding, jura ovina, final de polo y premiaciones.

Sábado 24: juras morfológicas, remates, deportes ecuestres y cena de camaradería.

Domingo 25: misa, acto inaugural, desfile de Grandes Campeones, juegos y cierre institucional.



El evento se desarrolla en horario diurno, con cierre del predio a las 20 hs, y busca acercar al público general al mundo rural con una experiencia educativa, dinámica y abierta, además de consolidar la interacción del sector con autoridades, referentes institucionales y organismos nacionales vinculados a la producción y desarrollo rural.

La entrada es libre y gratuita, y los medios interesados en acreditaciones podrán solicitar agenda y acceso a los referentes del sector.