Denunció el robo de su vehículo pero se lo había llevado el mecánico para reparaciones

El hecho ocurrió a fines del mes de noviembre. El denunciante había olvidado que su vehículo había sido sustraído de su domicilio y más tarde el mecánico le aviso que se había llevado el rodado para las reparaciones que habían acordado.

Luego de que el propietario del rodado haya denunciado el robo de su vehículo, y tras recibir el llamado de su mecánico de confianza, el sujeto recordó que habían arreglado días previos el retiro del rodado para ser reparado y lo había olvidado.

La mala comunicación, hizo presumir al dueño del vehículo, que el mismo había sido retirado por el anterior propietario, ya que no se habían realizado correctamente los trámites de transferencia.

Una vez aclarada la situación, el denunciante procedió a dejar sin efecto la denuncia de robo.