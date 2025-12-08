Deportistas neuquinos, listos para competir en los 32° Juegos de la Araucanía

La delegación -compuesta por 167 deportistas- viajó para participar de la competencia binacional.

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, despidió a la delegación neuquina que participará desde hoy domingo de los 32° Juegos Binacionales de la Araucanía, que este año se realizarán en la provincia de La Pampa, en la capital Santa Rosa y en otras siete ciudades.

“Es un honor estar acá para despedirlos, transmitirles el saludo de nuestro gobernador Rolando Figueroa y desearles todo el éxito que se merecen”, les auguró Codermatz a los jóvenes deportistas.

“Nuestra obligación es seguir defendiendo esta competencia que ya tiene una historia de más de 30 años y como siempre dejando lo mejor de nosotros y bien alto el nombre de la provincia”, agregó María Fernanda Villone, secretaria de Deportes y Cultura, que despidió a la delegación junto con el subsecretario de Deportes, Ignacio Russo y la coordinadora de la secretaría, Carolina Cárdenas.

Del encuentro binacional participan 2.600 deportistas de La Pampa; Río Negro; Chubut; Santa Cruz; Tierra del Fuego y Neuquén, por Argentina; y las regiones de Araucanía; Bio Bio; Los Ríos; Los Lagos; Aysén; Ñuble y Magallanes, por Chile.

La delegación neuquina está compuesta por 167 deportistas, y entrenadores en siete disciplinas en ambas ramas: atletismo, natación, ciclismo, judo, básquet, fútbol y vóleibol. El contingente partió el viernes a la noche desde la Ciudad Deportiva en dos micros y ocho minibuses.

El acto inaugural será hoy domingo a las 20 en el Auditorio del Centro Cívico de Santa Rosa, sede de varias disciplinas, que tendrán su réplica en General Pico, General Acha y Eduardo Castex. Miguel Riglos, anfitrión de la natación, realizará su ceremonia el lunes a las 8. La clausura será el jueves 11 a las 20 en el Club Estudiantes de Santa Rosa.

Santa Rosa será sede del atletismo, judo, fútbol y básquet masculino. Mientras que en Toay habrá ciclismo.

En General Acha se concentrará la actividad del básquet femenino; en General Pico, el fútbol femenino en tanto que en General Acha, Ataliva Roca y Quehue, habrá vóleibol femenino.

La rama masculina de este deporte concentrará la actividad en Eduardo Castex y natación en Miguel Riglos.

En la última edición, que se desarrolló el año pasado en Coyhaique con subsedes en Puerto Aysén y Punta Arenas, Neuquén fue medalla de plata en básquet masculino y bronce en vóleibol femenino. En la clasificación general de los deportes individuales lo mejor lo aportó el judo con un segundo puesto.

Los planteles

Atletismo femenino: Xiomara Arrix Aravena; María Benítez Salvarezza; Lara Cuppi; Sofía Huenumil; Malén Mesas; Ana Otero González; Juanita Pino; Luana Ramírez; Cira Solari; Brisa Tapia; Rocío Tolay; Valentina Villablanca y Julieta Villalba. Entrenadores: Juan Barrientos y Lucas Carro.

Atletismo masculino: Ecio Abad; Iván Aguirre; Nahuel Bronzoni; Gabriel García; Román Gero; Romeo Gianfredo; Ignacio Pereyra; Bautista Pianciola Ammann; Tomás Reyes; Rodrigo Serrano y Joaquín Tolay. Entrenadores: Camila Rivas y Enrique Sánchez.

Básquetbol femenino: Amparo Arévalo; Emilia Chávez Claris; Abril Fernández; Maia Grittini; Lola Gutiérrez; Catalina Inda; Guillermina López París; Sofía Mella; Ernestina Pacheco; Delfina Pérez; Clara Remolina y Anna Luz Sandoval. Entrenador: Dante Centeno. Ayudante técnico: Manuela Seco.

Básquetbol masculino: Benjamín Agorreca; Manuel Algranati; Leandro Álvarez; Mateo Cides; Valentín Gruich; Diego Gutiérrez; Mateo Jankowsky; Nicholas Jenkins; Ian Kolff; Ignacio Martínez; Benjamín Muñoz y Juan Sánchez. Entrenador: Miguel Elias. Ayudante técnico: Mariano Hernando.

Ciclismo femenino: Lourdes Escobar; Sofia Montaño; Milagros Romero; Antonella Salomón y Marianella Salomón. Entrenadora: Luciana Zuñiga. Delegado: José Fusay.

Ciclismo masculino: Nohuel Aguilera; Agustín Aravena; Tomás Cárdenas; Matías Carrizo y Matías Molina. Entrenador: Ilán Manuel Soto. Delegado: Lautaro Chagumil. Mecánico: Claudio Magnasco.

Fútbol femenino: Alexia Baigorria; Ashley Barros; Ludmila Benítez; Valentina Calfuman; Emma Condorelli; Renata Di Martino; Micaela Fuentes; Carolina Gramajo; Renata Moreira; Claribel Moya; Evelyn Navarrete; Juanita Pedrero; Jazmín Pérez; Maitena Querci; Juana Sepúlveda; Ambar Taranilla; Dulce Tula y Brenda Venegas. Entrenador: Rodrigo Canales. Preparador físico: Braian Furlón.

Fútbol masculino: Cristian Campos; Bruno Colasante; Carlos Corti; Bruno Díaz; Bruno Gattoni; Cruz Gómez; Mariano Llera; Jerónimo Moyano; David Obreque; Julián Palumbo; Ramiro Pardo; Bautista Pavez; Borja Pérez Toro; Santino Rabitti; Santiago Retamal; Joaquín Sosa; Justiano Tabernini y Tiziano Zalazar. Entrenador: Roger Morales. Ayudante: Fabián Tardella.

Judo femenino: Priscila Alegre; Ariana Huechucura; Evangelina Leiva; Uma Pérez y Morena Sepúlveda. Entrenadora: Nadia Fernández. Delegada: Nerea Salas.

Judo masculino: Thiago Abello; Víctor Chandía; Thiago Lucero y Juan Riffo Durand. Entrenador: Sebastián Alonso.

Natación femenina: Violeta Di Renzo; Olivia Fidel; Aldana Guzmán; Martina Jouglard; Adolfina Nazra y Camila Requena. Entrenadora: Valeria Arancibia.

Natación masculina: Tiziano Abrigo; Genaro Avendaño; Leonardo Balestrino; Francisco García García; Alfio Nicotra Muñoz y Mateo Rubino.

Vóleibol femenino: Lara Cabrera; Antonella Cometo; Camila Gaete; Martina Hirschfeld; Catalina Lupiañez; Morena Mazzanti; Florencia Palavecino, Zoe Querci; Tiziana Seletti; Francesca Sgammini; Lucía Terraciano Dipp y Sofía Vilagos. Entrenadora: Virginia Romero. Ayudante técnico: Abril Seletti.

Vóleibol masculino: Joaquín Aguayo: Santiago Brito; Thiago Gigena; Valentino González; Carim Jara; Leonel Liberti; Ivo Lobrecich; Santiago Lozano; Bautista Maggio; Lautaro Marinetti; Gaspar Redel y Máximo Tapia. Entrenador: Leandro Gimeno. Ayudante técnico: Julián Ungar.