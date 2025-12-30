Locales

Desde el 2 de enero vuelve el horario habitual del Estacionamiento medido y se actualizan las tarifas desde el 1° de enero

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

SAEM informa que a partir del viernes 2 de enero de 2026 volverá a regir el horario habitual del servicio, luego de la finalización del esquema transitorio establecido en el Acta Acuerdo firmada el 25 de noviembre de 2024, ratificada por el Concejo Deliberante mediante la Ordenanza N.º 14.944/24 y promulgada por el Órgano Ejecutivo Municipal.

Dicho esquema horario transitorio tuvo como objetivo facilitar la adaptación de vecinos y vecinas al sistema durante su etapa inicial, y su vigencia fue de 12 meses.

Desde SAEM destacamos que el período de flexibilización implementado permitió acompañar el proceso de adaptación al sistema, brindando previsibilidad y mejorando la experiencia de los usuarios, tal como fue acordado junto al Municipio.

Horario vigente a partir del 2 de enero de 2026

Con la finalización del período acordado, el Estacionamiento Medido retomará su funcionamiento habitual:

 • Lunes a viernes: de 8:00 a 20:00

 • Sábados: de 8:00 a 13:00

Actualización de tarifas vigente desde el 1°/01/2026

Asimismo, SAEM comunica que, en cumplimiento de la normativa vigente, a partir del 1° de enero de 2026 entra en vigencia un nuevo cuadro tarifario para el sistema de estacionamiento medido:


 • 1ª hora: $ 1.095,81

 • 2ª hora: $ 1.369,76

 • 3ª hora: $ 1.712,20

 • Tarjeta manual (1 hora): $ 1.700,00

 • Abono frentista: $ 33.171,48

 • Abono mensual: $ 109.580,92

 • Acta por falta de pago: $ 54.790,38

Para consultas y más información, los usuarios pueden comunicarse por WhatsApp al 2972 417034 o al 0800 222 3442.

