Desde junio aumentan las flexibilizaciones 

Así lo anunció el gobierno de la provincia

A partir del 1 de junio se podrán realizar salidas recreativas diarias y se incorporan actividades deportivas y quedarán exceptuadas las siguientes actividades:

a) Centros de belleza y estética.

b) Paseadores caninos.

c) Escuelas de Conductores

En el decreto que autoriza estás modificaciones en el aislamiento social, preventivo y obligatorio indicaron que las salidas deberán ser breves y en el horario de 9 a 19hs.

Además aclara que los domingos la circulación «solo debe ser peatonal»

En cuanto a la actividad deportiva las excepciones serán para el sábado 30 y domingo 31 de mayo, dentro del ejido urbano y en cercanías al domicilio.

Las actividades físicas que se podrán realizar serán:

Running individual, sin circuitos

Ciclismo individual

Paddle (hasta dos jugadores)

Tenis (hasta dos jugadores)

Squash (hasta dos jugadores)

Pelota Paleta (hasta dos jugadores)

Kitesurf

Canotaje

Hipismo

Golf

También se ampliará el horario de atención comercial de 9 a 19hs y quedarán exceptuadas nuevas actividades.

Centro de estética y belleza

Paseadores caninos

Escuelas de conductores

Quienes deberán cumplir conestrictos protocolos de salud para minimizar las posibilidades de contagio de Coronavirus.

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN D E C R E T A:

Artículo 1º: AUTORÍZASE a los Municipios y Comisiones de Fomento a partir del día 1º de junio de 2020, a disponer la realización de breves salidas de esparcimiento de toda la población, de lunes a sábado; entre las 9:00 y las 19:00 horas, de acuerdo a los términos del artículo 8° del Decreto Nº 408/20 del Poder Ejecutivo Nacional.

Las salidas podrán consistir en paseos, caminatas, trote o ciclismo exclusivamente con fines recreativos, y cada municipio determinará la modalidad de ejercicio de este derecho dentro de sus ejidos, garantizando el cumplimiento pleno de las instrucciones generales comunicadas por la autoridad sanitaria provincial, y en el marco de la normativa provincial vigente relativa a la emergencia sanitaria. Deberán informar al Comité de emergencia Provincial las modalidades adoptadas a tal efecto.

Los días Domingo sólo podrá existir circulación peatonal en toda la provincia, únicamente en modalidades establecidas en el Artículo 1° del Decreto 0547/20.

Artículo 2º: AUTORÍZASE en todo el territorio provincial durante los días sábado 30 de mayo y domingo 31 de mayo de 2020, el ejercicio de las siguientes actividades físicas:

Running individual, sin circuitos.

Ciclismo individual.

Paddle (hasta dos jugadores).

Tenis (hasta dos jugadores).

Squash (hasta dos jugadores).

Pelota Paleta (hasta dos jugadores).

Kitesurf.

Canotaje.

Hipismo. Golf.

Estas actividades sólo podrán ser realizadas dentro de los ejidos municipales correspondientes al domicilio de las personas que las practiquen.

Artículo 3º: ESTABLÉZCASE que el horario de atención de las siguientes actividades y servicios incluidos en los Decretos Nº 0523/20, Nº 0554/20 y Nº 0560/20 será de 9:00 a 19:00 horas, de lunes a sábado, a partir del día lunes 1º de junio de 2020:

Lavaderos de vehículos.

Talleres de automotores, motocicletas y bicicletas; venta de repuestos, partes y piezas; fabricación, venta y reparación de neumáticos.

Comercios minoristas de venta de productos informáticos; bazar y menaje; papelería y librería; zapatería, indumentaria, mueblerías y jugueterías, todos con atención al público limitada. Salones de peluquería y barberías.

Oficinas de obras sociales y medicina prepaga.

Inmobiliarias y Gestorías, con atención al público limitada.

Locales de telefonía celular, con atención al público limitada.

Salones de venta de vehículos nuevos y/o usados, con atención al público limitada.

Agencias de Viaje, con atención al público limitada.

Artistas y asistentes de la industria audiovisual y de las artes escénicas y musicales. Agencias y sub-agencias oficiales de lotería y quiniela.

Los comercios gastronómicos con modalidad “para llevar” podrán realizar entregas de productos en puerta desde las 9:00 horas hasta las 20:00 horas, de lunes a sábados.

Artículo 4º: EXCEPTÚANSE del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular a las personas afectadas a las actividades y servicios detallados a continuación, de acuerdo a las modalidades de trabajo y protocolos sanitarios básicos establecidos en el Anexo Único de la presente norma, a partir del día lunes 1º de junio de 2020:

a) Centros de belleza y estética.

b) Paseadores caninos.

c) Escuelas de Conductores.

Estas excepciones, así como las modalidades de trabajo y los protocolos sanitarios básicos detallados en el Anexo Único de la presente, podrán ser modificados o suspendidos, en forma total o parcial, por la máxima autoridad sanitaria provincial, conforme a la evolución epidemiológica de la pandemia COVID-19, debiendo comunicar de inmediato tal decisión al Ministerio Jefatura de Gabinete, que podrá recomendar dejar sin efecto la excepción otorgada a esa actividad o servicio.

Artículo 5°: INVÍTASE a los Municipios y Comisiones de Fomento a adoptar medidas similares a la presente.

Artículo 6°: El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Jefe de Gabinete y la señora Ministra de Salud.

Artículo 7°: Comuníquese, publíquese, dese intervención al Boletín Oficial y archívese.

ANEXO ÚNICO

a.- CENTROS DE BELLEZA Y ESTÉTICA

ÁMBITO TERRITORIAL AUTORIZADO:

Todos los municipios de la Provincia del Neuquén.

MODALIDAD DE TRABAJO AUTORIZADA:

Se atenderá con sistema de turno previamente concertado por web o vía telefónica. Esa comunicación obrará como constancia del turno otorgado y le servirá para poder circular.

Se respetará la distincia correspondiente entre los puestos de trabajo, a fin de disminuir la cantidad de personas dentro del salón. La distancia mínima es de 2 metros entre puestos, y de 3 metros si son tratamientos prolongados.

Sólo podrán permanecer en el salón empleadas/os y clientes/as, sin acompañantes.

Los empleados y empleadas pertenecientes a grupos de riesgo quedan exentos de la obligación

de concurrir a su puesto de trabajo. Se considera grupo de riesgo a aquellas personas que tienen mayor posibilidad de progresar a formas severas o que son vulnerables por su situación: mayores de 60 años, y/o con enfermedades o tratamientos que bajan las defensas (inmunocomprometidos); embarazadas; personas con enfermedades crónicas: cardíacas incluyendo hipertensión arterial, pulmonares, renales, diabetes, obesidad, etc.

Los empleados y empleadas deberán obtener un certificado de circulación Autorizada que se tramitará a través de la Aplicación “Cerca Neuquén”; elaborada por la OPTIC – Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y la Comunicación, para ser presentado ante la autoridad policial de control. Descargable en www.neuquen.gov.ar

PROTOCOLO SANITARIO BÁSICO:

Observancia plena de las “Recomendaciones Especiales” aprobadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT): para el desempeño de los trabajadores exceptuados del aislamiento social, preventivo y obligatorio para el cumplimiento de su labor, así como para su desplazamiento hacia y desde el lugar de trabajo, sobre buenas prácticas en el uso de los elementos de protección personal y sobre colocación de protección respiratoria. (https://www.argentina.gob.ar/srt)

Uso obligatorio de protectores faciales (según Decreto Provincial Nº0478/20). No se permitirá bajo ninguna razón razón el acceso al salón de clientes o clientas que no hagan uso de su correspondiente protector facial, barbijo o tapabocas.

Como parte de las normas de bioseguridad específicas para esta actividad, se colocarán 2 trapos de piso con lavandina diluida en agua, a ubicarse uno del lado de afuera de la puerta de acceso al establecimiento y el otro adentro del local, debiendo lavarse ambos cada 2 horas. El cliente o la clienta deberá realizar la limpieza de sus pies sobre los trapos.

Se realizará limpieza y desinfección del salón previo al inicio de actividades, a mitad y a fin de la jornada, como mínimo.

Una vez que la clienta o el cliente ingresen al establecimiento, se les desinfectará las manos mediante la aplicación de alcohol en gel.

Antes y después de atender a cada clienta se desinfectarán las mesas, sillas y camillas utilizando rociadores de alcohol al 70% o desinfectante que lo reemplace. Asimismo, durante la jornada se procederá a desinfectar permanentemente las superficies del establecimiento de mayor contacto con las clientas, como picaportes, barandas, puertas, blindex, etc.

El bolso, abrigo y toda otra pertenencia de la clienta serán colocados en una bolsa de plástico cerrada. La misma será desechada al finalizar el servicio, devolviendo sus pertenencias al cliente.

En caso de usarse tarjeta o lapiceras, se higienizarán esos elementos utilizando rociadores de alcohol o desinfectante que lo reemplace.

Se completará un registro de clientes con nombre completo, DNI, domicilio actual y número de teléfono del cliente, a fin de facilitar la aplicación del protocolo sanitario de COVID-19 en caso de sospecha de contagio.

No se deberá permitir el ingreso a clientas o clientes que presenten algún síntoma compatible con COVID-19.

El Personal

Se dispondrá de alcohol en gel para empleados y clientes en lugar bien visible, preferiblemente en el acceso al salón.

Al llegar al salón, todo el personal deberá hacer uso de su ropa de trabajo, debiendo guardar su ropa personal en un espacio destinado a tal fin, dejando aislado el calzado que utilizó.

Todo el personal deberá usar barbijo y protector facial de acrílico o anteojos transparentes para protección de cara y ojos. Finalizada la jornada laboral, es importante retirar los protectores faciales con la técnica correcta (sin tocar su parte frontal) y lavarse las manos con agua y jabón por al menos 30 segundos.

Antes y después de atender a cada cliente, se desinfectarán las mesas, sillas y camillas utilizando rociadores de alcohol al 70% o desinfectante que lo reemplace.

No se podrán compartir objetos de uso o consumo personal como celulares, bebidas y/o alimentos, ni elementos de cocina.

Para el servicio de “Manos y Pies”, además de las medidas antes apuntadas se respetarán las siguientes:

Para realizar los servicios se usarán guantes de nitrilo, los que deberán ser desinfectados después de cada servicio con alcohol en gel o alcohol al 70%. Así también se sonetizarán las manos preferentemente con agua y jabón. Se utilizarán exclusivamente toallas descartables.

Todos los elementos de trabajo deberán ser debidamente esterilizados antes de volver a utilizarlos. En el caso de limas y bloques, deberán ser desinfectados utilizando rociadores de alcohol al 70% o desingectante que lo reemplace. También, podrá ofrecérsele a la clientela adquirir dichos elementos y llevarlos.

No se saludará (personal y/o clientela) mediante contacto físico de ningún tipo.

Para el servicio de “Depilación con Bandas/Española”, además de las medidas antes apuntadas se respetarán las siguientes:

Los gabinetes y camillas serán individuales, respetando estrictamente la distancia de 2 metros, los cuales serán desinfectados antes y después de cada servicio, con rociadores de alcohol al 70%, o desinfectante que lo reemplace.

Además del uso de barbijo y protectores faciales de acrílico o anteojos transparentes para protección de cara y ojos, el personal usará cofia y guantes.

Previo al ingreso al gabinete, el personal le entregará pantuflas descartables a la clientela, para que se retire el calzado y los deje en recepción.

Al ingresar al gabinete, la depiladora desinfectará, nuevamente, las manos de la clientela.

Sólo se realizará depilado de zonas corporales ubicadas de la cintura hacia abajo.

Los elementos que se utilizan para la depilación son descartables, tanto el papel con el cual se cubre el total de la camilla, así como la cera, palitos, bandas, guantes, etc. Se descartarán luego de terminar cada servicio, transportándolos a un lugar ventilado fuera de los gabinetes.

En caso de aparición de síntomas fuera del horario de la jornada laboral: En caso de presentar síntomas como fiebre (+37,5º), tos, dificultad respiratoria, secreción y goteo nasal, fatiga, dolor de garganta y de cabeza, escalofríos, malestar general, NO acudir al lugar de trabajo e informar inmediatamente al empleador/empleados para que se active el protocolo de desinfección correspondiente en el espacio de trabajo, como las medidas de aislamiento preventivo de las personas que tuvieron contacto directo con la persona afectada. Preferentemente, las personas NO deben dirigirse a un centro asistencial, NO deben salir de su vivienda y deben comunicarse con la autoridad sanitaria para su asistencia, llamando al 0800-333-1002; o bien comunicándose al hospital ó centro de salud más cercano. NO deben automedicarse.

En caso de aparición de síntomas durante el horario de la jornada laboral. En tal caso, la persona a cargo del Salón deberá dar aviso de forma inmediata a la autoridad sanitaria provincial, llamando al 0800-333-1002, o comunicándose al hospital ó centro de salud mas cercano. Mientras se espera la asistencia por parte de personal sanitario, la persona con síntomas deberá ser ubicada en espacio separado, en lo posible ventilado, y utilizando tapaboca o barbijo. Horarios y días autorizados: Lunes a Sábado, de 9:00 a 19:00 horas

b.- PASEADORES CANINOS

ÁMBITO TERRITORIAL AUTORIZADO:

Todos los municipios de la Provincia del Neuquén.

MODALIDAD DE TRABAJO AUTORIZADA:

Cada paseador podrá llevar grupos de hasta 10 canes, para tener un mejor control de los mismos en los paseos y reducir la posibilidad de contacto.

Los paseadores deberán estar inscriptos en el registro municipal respectivo.

Máximo de tiempo de paseo por can, una hora por turno, dos veces por día.

Los paseadores pertenecientes a grupos de riesgo quedan exentos de la obligación de concurrir a su puesto de trabajo. Se considera grupo de riesgo a aquellas personas que tienen mayor posibilidad de progresar a formas severas o que son vulnerables por su situación: mayores de 60 años, y/o con enfermedades o tratamientos que bajan las defensas (inmunocomprometidos); embarazadas; personas con enfermedades crónicas: cardíacas incluyendo hipertensión arterial, pulmonares, renales, diabetes, obesidad, etc.

Los paseadores deberán obtener un certificado de circulación Autorizada que se tramitará a través de la Aplicación “Cerca Neuquén”; elaborada por la OPTIC – Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y la Comunicación, para ser presentado ante la autoridad policial de control. Descargable en www.neuquen.gov.ar

PROTOCOLO SANITARIO BÁSICO:

Observancia plena de las “Recomendaciones Especiales” aprobadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT): para el desempeño de los trabajadores exceptuados del aislamiento social, preventivo y obligatorio para el cumplimiento de su labor, así como pa su desplazamiento hacia y desde el lugar de trabajo, sobre buenas prácticas en el uso de los elementos de protección personal y sobre colocación de protección respiratoria. (https://www.argentina.gob.ar/srt)

Uso obligatorio de protectores faciales (según Decreto Provincial Nº 0478/20), y se recomienda el uso de guantes y gafas.

Deberán portar pulverizador con alcohol al 70% para la desinfección de correas al momento de recibir o entregar el can, o en caso que por alguna eventualidad se haya tenido contacto con un perro.

Los paseadores deberán mantener el mínimo contacto posible con los canes durante el paseo.

Se deberá evitar el contacto físico directo con los dueños de los canes al momento del retiro y entrega de los mismos en domicilio. Se recomienda que el paseador tenga sus propias correas, para evitar el contacto del dueño del can con las correas que el paseador manipula.

Los paseadores deberán portar bolsas sanitarias para recolección de residuos y deposiciones de los canes.

En caso de aparición de síntomas fuera del horario de la jornada laboral: En caso de presentar síntomas como fiebre (+37,5º), tos, dificultad respiratoria, secreción y goteo nasal, fatiga, dolor de garganta y de cabeza, escalofríos, malestar general, NO acudir a trabajar. Preferentemente, las personas NO deben dirigirse a un centro asistencial, NO deben salir de su vivienda y deben comunicarse con la autoridad sanitaria para su asistencia, llamando al 0800-333-1002; o bien En caso de aparición de síntomas durante el horario de la jornada laboral. En tal caso, la

persona con síntomas deberá ubicarse en espacio separado, en lo posible ventilado, y utilizando tapaboca o barbijo.

Horarios y días autorizados: Lunes a Sábado, de 9:00 a 19:00 horas.

c.- ESCUELAS DE CONDUCTORES

AMBITO TERRITORIAL AUTORIZADO:

Todos los municipios de la Provincia del Neuquén.

MODALIDAD DE TRABAJO AUTORIZADA:

El servicio de instrucción práctica a los alumnos se prestará bajo la modalidad de “puerta a puerta”, a los fines de evitar que los mismos se trasladen en transporte público; Las sesiones teóricas únicamente se dictarán de manera virtual.

Los empleados y empleadas pertenecientes a grupos de riesgo quedan exentos de la obligación

de concurrir a su puesto de trabajo. Se considera grupo de riesgo a aquellas personas que tienen mayor posibilidad de progresar a formas severas o que son vulnerables por su situación: mayores de 60 años, y/o con enfermedades o tratamientos que bajan las defensas (inmunocomprometidos); embarazadas; personas con enfermedades crónicas: cardíacas incluyendo hipertensión arterial, pulmonares, renales, diabetes, obesidad, etc.

Los empleados deberán obtener un certificado de circulación Autorizada que se tramitará a través de la Aplicación “Cerca Neuquén”; elaborada por la OPTIC – Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y la Comunicación, para ser presentado ante la autoridad policial de control. Descargable en www.neuquen.gov.ar

PROTOCOLO SANITARIO BÁSICO:

Observancia plena de las “Recomendaciones Especiales” aprobadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT): para el desempeño de los trabajadores exceptuados del aislamiento social, preventivo y obligatorio para el cumplimiento de su labor, así como para su desplazamiento hacia y desde el lugar de trabajo, sobre buenas prácticas en el uso de los elementos de protección personal y sobre colocación de protección respiratoria. (https://www.argentina.gob.ar/srt)

Se realizará un higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones hidroalcohólicas), tanto del instructor como del alumno.

Uso obligatorio de protectores faciales (según Decreto Provincial Nº 0478/20) para instructor y alumnos, tanto en el exterior como el interior del vehículo, durante todo el tiempo que dure la sesión de práctica, evitando cualquier contacto físico entre ellos.

En lo posible, circular con ventilación permanente (ventanilla abierta parcialmente) y realizar higiene de manos frecuente durante el trayecto con alcohol en gel.

El instructor deberá evitar dar instrucciones mirando al conductor y viceversa. De la misma forma que no se volverán hacia atrás para hablar con el examinador. Las Comunicaciones se harán siempre mirando al frente. En el caso en que sea posible, es recomendable que el instructor vaya en el asiento trasero para aumentar la distancia física entre los ocupantes del vehículo. No podrán subirse al vehículo aquellas personas con síntomas de tos, fiebre, etc.

No se podrán compartir objetos de uso o consumo personal como celulares, computadores, envases o recipientes de bebidas y/o alimentos, ni elementos de cocina.

Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón, o con una solución hidroalcohólica, siempre antes y después de una clase teórica o práctica. Tratar de que cada lavado dure al menos 40 segundos. Cubrir la nariz y la boca con un pañuelo descartable al toser y estornudar, y descartarlo a continuación a un recipiente de basura que cuente con cierre.

Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.

Se deberá asegurar y garantizar la distancia interpersonal de al menos 2 metros en las zonas comunes de la Autoescuela, y evitar aglomeraciones de personal en estos puntos. Si hay espacios comunes como comedores, vestuarios, etc, se deberá regular el acceso a los mismos para garantizar la distancia mínima de 2 metros. Si es posible organizar por turnos.

Antes y después de cada clase, ventilar y realizar limpieza y desinfección de los vehículos. Para ello, La desinfección puede realizarse con solución de alcohol al 70%, dilución de lavandina, según la superficie a desinfectar. Después del uso del vehículo por parte de cada alumno/a, hay que limpiar: El volante.

La palanca de cambios.

El freno de mano.

Los tiradores de las puertas (exteriores e interiores).

Los botones de climatización

La pantalla táctil

Los intermitentes o limpiaparabrisas

Las palancas de ajuste del asiento

Los apoyabrazos

Los cinturones de seguridad

Las alfombras

En caso de aparición de síntomas fuera del horario de la jornada laboral: En caso de presentar síntomas como fiebre (+37,5º), tos, dificultad respiratoria, secreción y goteo nasal, fatiga, dolor de garganta y de cabeza, escalofríos, malestar general, NO acudir al lugar de trabajo e informar inmediatamente al empleador/empleados para que se active el protocolo de desinfección correspondiente en el espacio de trabajo, como las medidas de aislamiento preventivo de las personas que tuvieron contacto directo con la persona afectada. Preferentemente, las personas NO deben dirigirse a un centro asistencial, NO deben salir de su vivienda y deben comunicarse con la autoridad sanitaria para su asistencia, llamando al 0800-333-1002, o bien comunicándose al hospital ó centro de salud más cercano. NO deben automedicarse.

En caso de aparición de síntomas durante el horario de la jornada laboral. En tal caso, la persona a cargo deberá dar aviso de forma inmediata a la autoridad sanitaria provincial, llamando al 0800-333-1002, o bien comunicándose al hospital ó centro de salud más cercano. Mientras se espera la asistencia por parte de personal sanitario, la persona con síntomas deberá ser ubicada en espacio separado, en lo posible ventilado, y utilizando tapaboca o barbijo. Horarios y días autorizados: Lunes a Sábado, de 9:00 a 19:00 horas