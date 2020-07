Desplazaron a Luciana Ortiz Luna del SIEN

>> Regionales, Salud

En medio de la pandemia y luego de las fuertes declaraciones realizadas en Twitter, Luciana Ortiz, fue desplazada del SIEN.

«Como no seguía los lineamientos de ellos, tenían que removerme del cargo», expresó Luciana Ortiz Luna ex directora del SIEN y agregó que «claramente a nadie le gusta que se digan ciertas verdades y que las cosas no estén dándose del todo bien, hay pocos elementos de trabajo».

Según informó «las palabras de la subsecretaria de Salud» fueron que «como no coincido con los lineamientos me removieron del lugar, luego de 8 años».

El día de hoy, se había tomado la decisión de desvincular al SIEN de la atención domiciliaria a pacientes de Covid 19 en Neuquén, para que personal de los hospitales locales se hagan cargo.

«El Sien fue creado por mi, nadie es imprescindible» argumentó Ortiz Luna y manifestó, «supongo que encontraron una mejor forma de conducir esto. Yo lo que quisiera que toda la gente de Neuquén sepa, que todo el equipo que sigue va a dar lo mejor, en ningún momento de todos estos años el objetivo fue no ayudar a la gente».

La ahora ex directora del SIEN afirmó «no puedo ser cómplice de lo que están haciendo, ojalá encuentren la fórmula porque esto implica que todo mejore» y agregó «en poco mas de 3 meses que venimos trabajando, lo hemos hecho muy solos, ni uno solo nos llamó para ver cómo estábamos»,

En referencia al personal que resultó positivo en Coronavirus aseguró «son trabajadores que se contagiaron enfrentando la pandemia, es gente que esta dando la vida por todos nosotros» además indicó que «nuestros trabajadores son alrededor de 17 contagiados, gracias a Dios en buen estado de salud, nos estamos cuidando entre nosotros».

Finalmente detalló: «Yo soy de salud pública, soy médica de planta de Salud Pública y seguiré trabajando atendiendo pacientes como cada día de mi vida, nunca dejé de tratar de mejorar traslados aéreos, y todo lo que hemos hecho con el SIEN, fuimos removidos todos los integrantes del SIEN, del cuerpo directivo, se están enterando recién por este medio».

Al mismo tiempo que la Sub Secretaría de Salud informaba la desvinculación de Ortiz, y su equipo, se designaron en el SIEN a la agente Luciana Analía Obregón como directora general, a Hugo German Bousemare y Juan Manuel Polverini como los nuevos referentes del Sistema de Emergencias junto a Obregon.