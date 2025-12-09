“DESTILADOS”: una noche para ver el arte local en movimiento

Este miércoles 10 de diciembre a las 21:00, San Martín de los Andes será sede de “DESTILADOS”, un encuentro que reúne a artistas independientes de la ciudad provenientes de la danza, el circo y la percusión corporal. La propuesta tendrá entrada libre y modalidad a la gorra.

“DESTILADOS” se presenta como un espacio de exhibición de procesos creativos activos, donde distintos lenguajes escénicos se combinan para mostrar trabajos en pleno desarrollo. El formato del encuentro pone el foco en la presencia, la expresión genuina y la obra “en movimiento”, resaltando la esencia de cada intérprete.

El elenco está conformado por Los Ta_Ca Dúo Patagonia, Camuflaje, Cuerpo Arbóreo y Espiral, quienes llevarán al escenario una propuesta interdisciplinaria que integra danza, circo y percusión corporal. La duración aproximada del espectáculo es de 60 minutos y cuenta con clasificación ATP.

La organización destacó que el objetivo central es promover la producción artística local y generar un espacio estable de visibilización para artistas independientes de la región.