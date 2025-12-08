Deudores Alimentarios: Provincia informó 1.649 inscriptos en lo que va del año

El informe también detalla que se registraron 369 bajas y destacó el acceso a una base de datos más amplia a partir de la firma de convenios con otras cuatro jurisdicciones provinciales.



El gobierno provincial dio a conocer el número actualizado de inscripciones activas y de bajas del Registro Provincial de Deudores Alimentarios, que funciona en el ámbito de la subsecretaría de Gobierno y Justicia, dependiente del ministerio de Gobierno.

En lo que va del año se registraron 1.649 inscriptos de los cuales se mantienen activos 1.280, en tanto que se tramitaron 369 bajas ordenadas mediante oficio de los respectivos juzgados.

Esta base de datos se amplía a partir de los convenios celebrados con otras provincias que permiten compartir información sobre otros 15.759 registros aportados por los gobiernos de Santa Cruz (422), Tierra del Fuego (106), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (12.087) y Río Negro (1.495).

En este sentido, desde la cartera adelantaron que está próximo a firmarse un nuevo acuerdo con la provincia de Entre Ríos, lo que redundará en el enriquecimiento de esta herramienta que apunta a ampliar y garantizar derechos.

El Registro Provincial realiza la inscripción, por orden judicial, de toda persona obligada al pago de alimentos por sentencia firme o convenio homologado judicialmente, que adeude total o parcialmente dos cuotas consecutivas o alternadas en un período determinado.

Fue creado en 2001 bajo la Ley 2.333 y el decreto reglamentario 0547/01, como mecanismo orientado a buscar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y proteger derechos. También tiene la función de expedir certificados de “libre deuda” o no, conforme conste registrado o no como deudor alimentario moroso.

El Registro Provincial de Deudores Alimentarios Morosos funciona en la sede de la subsecretaría, ubicada en Carlos H. Rodríguez 90, segundo piso, en la ciudad de Neuquén. Los interesados pueden obtener certificados a través de la plataforma en https://shorturl.at/CXt2h.