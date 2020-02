Discursos, desfile y música en los 122 años de San Martín de los Andes

>> Sociedad

El Gobernador Omar Gutiérrez, el Intendente Carlos Saloniti, funcionarios provinciales y municipales, vecinos y turistas participaron del aniversario de la ciudad.

Ayer, poco después de las 17 horas, dio inicio la celebración del 122° Aniversario de nuestra ciudad de la que participaron, funcionarios provinciales, municipales, vecinos y turistas.

El Gobernador Omar Gutiérrez, llegó a San Martín para acompañar al Intendente Carlos Saloniti, y fueron los encargados de dar inicio al acto con discursos eufóricos y palabras de agradecimiento hacía los presentes.

“Cada día que me levanto estoy convencido que es un sueño ser Intendente de esta hermosa ciudad. Y los sueños traen aparejado sacrificio y perseverancia”, comenzó diciendo el intendente, Carlos Saloniti en su discurso y continuó: “Para salir adelante, una ciudad debe poner empeño, buena fe, ciudadanía, respeto, diálogo, entendimiento en la diversidad, paciencia para el que piensa distinto; y los que somos representantes del pueblo tenemos la doble responsabilidad también de saber escuchar”.

El Intendente, hizo un repaso por lo realizado en estos primeros días de gestión, y dejó en claro que “Mi mandato es trabajar en la calle, para no equivocar el rumbo, para que no me maree un escritorio. Tengo que estar escuchando lo que me plantea la gente”, siguió el Jefe Comunal: “Tenemos un gran equipo de trabajo, un gran cuerpo de Concejales que hará lo mejor por la ciudad, y de lo que estoy más convencido es que las cosas cambiaron, la política cambió, no hay espacio para zancadillas, chicanas, para disfrutar cuando a alguien le va mal. Yo convoco a todos, para que los que de buena fe tengan ganas de ayudar y dar lo mejor por la ciudad, se acerquen para trabajar juntos. Estamos para escuchar las críticas y para mejorar. Lo único que me motiva como Intendente es hacer las cosas bien y necesito imperiosamente que me acompañen”.

Para finalizar, Saloniti también recordó a Luz María Sapag, “mi luz y mi faro para hacer las cosas bien, mi compromiso moral”, agradeció “a los Intendentes de todos los colores políticos”, haciendo especial hincapié en que “es un gesto enorme que estén acá, sé del sacrificio que hicieron en su paso por el Municipio”, y concluyó: “Quiero construir lo mejor para San Martín. Vamos a hacer esto juntos, con sentido común, sin dejar a nadie de lado. Se construye de brazos abiertos y pensando en el prójimo”.

Por su parte, el Gobernador Gutiérrez destacó todo el trabajo realizado hasta el momento por el Intendente y su equipo, reafirmó su acompañamiento y elogió el rumbo que se está tomando.

Gutiérrez aseguró: “Estamos haciendo grandes obras en San Martín de los Andes. El hospital tiene un avance del 60 por ciento y estamos confiados en que lo habremos de terminar e inaugurar este año”, y agregó: “Estoy contento por las obras de conectividad que en la accesibilidad a San Martín pudimos concretar”.

También destacó las “14 cuadras que hemos iluminado de la mano de esta gran empresa provincial que es el EPEN (Ente Provincial de Energía del Neuquén), con iluminación LED”.

“Queremos poner en valor la costanera y vamos a iluminarla de la mano del EPEN”, adelantó y explicó que, a partir de la firma de un convenio con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), “vamos a poner en valor el rediseño de nuestra costanera de cara al lago Lácar, para fortalecer y mejorar este atributo turístico y el desarrollo ciudadano”.

Sobre conectividad, destacó “todos los accesos a San Martín que hemos ido asfaltando y que vamos a seguir asfaltando”. Además, se refirió a las obras y el equipamiento para el aeropuerto Aviador Carlos Campos y aseguró que “hoy tiene cien por ciento de eficiencia operativa. Estamos ampliando para recibir a más turistas”.

Destacó el “gran trabajo” de la comunidad para arribar a una solución respecto del “abordaje integral, dinámico y regional de los residuos; el desarrollo del basurero regional. Hoy hemos hecho entrega de un camión compactador, con una inversión de seis millones de pesos, para seguir avanzando en este plan de desarrollo”.

Se refirió a los aportes para la construcción del galpón de la planta de transferencia, la ampliación del galpón de la planta de separación y tareas de optimización, y para la adquisición de una mini cargadora.

Informó que el año pasado el Banco Provincia del Neuquén (BPN) instaló cinco cajeros automáticos en la localidad y agregó que la intención para 2020 es colocar uno en la costanera para peatones y con acceso vehicular.

Dijo que se concluyó el anteproyecto para la nueva terminal terrestre y explicó que “es una prioridad en estos cuatro años construir la terminal de ómnibus que todo el pueblo de San Martín de los Andes necesita”.

Gutiérrez destacó que con el inicio del ciclo escolar de este año se inaugurará el nuevo edificio de la Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) Nº 21. “Se están haciendo las obras de electricidad y accesibilidad”, dijo y comentó que la inversión ascendió a unos cien millones de pesos.

Informó que se construirá, a través de la técnica de la Corporación Forestal Neuquina (Corfone), un destacamento policial en el barrio Cordones de Chapelco.

Por último, recalcó que con una inversión de 120 millones de pesos “finalizamos la pavimentación de Callejones de Bello y Gins Gins y sé que está la necesidad de seguir asfaltando y seguir conectando”.

Luego de los discursos tuvo lugar el Desfile Aniversario, con la participación de Instituciones, Organizaciones, Fuerzas de Seguridad y vecinos, en un colorido y representativo evento. Finalizado el mismo se dio lugar a los festejos en la Plaza San Martín, con música y baile, realidad virtual, pintura en vivo y la alegría del pueblo, que no dejó de disfrutar hasta el último instante su noche.