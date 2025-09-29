Policiales

Dolor en una escuela: quién era el hombre que murió en un choque frontal en Ruta 40

Por: Lacar Digital

Fecha:

El accidente se produjo entre una Dodge RAM y una Peugeot Partner. Ocurrió el domingo por la mañana, cerca de Villa La Angostura.

Las rutas neuquinas fueron, nuevamente, escenario de tragedia. Este domingo por la mañana, un hombre murió tras un choque frontal en la Ruta 40, entre Villa la Angostura y el empalme con la ruta 237.

El accidente se produjo entre una Dodge RAM y una Peugeot Partner. El impacto fue frontal y, según testigos, se dio tras una maniobra de sobrepaso.

La víctima fatal fue del vehículo de menor porte mientras que el conductor de la camioneta fue trasladado al hospital de Villa la Angostura debido a sus lesiones.

El hombre fallecido fue identificado como Carlos Celso Mathías, de 45 años. El Centro de Educación Técnica N° 28 de Bariloche decretó duelo para este lunes, ya que la víctima pertenecía a la comunidad educativa y se desempeñaba como preceptor de taller del turno tarde. «En medio de la conmoción y del profundo dolor mañana lunes 29 de septiembre sera declarado día de duelo y asueto para nuestro colegio.Así mismo vamos a trabajar equipo directivo junto a Etap para pensar las actividades del día siguiente. Cuando tengamos más novedades podremos informar», escribió la escuela en una publicación de Facebook.

Producto del accidente, desde Vialidad Nacional se dispuso un corte de tránsito en la zona, a la altura del Kilómetro 2086, durante los trabajos de la Policía y Bomberos Voluntarios.

Lacar Digital
Lacar Digital
Artículo anterior
EPEN incorporó 50 camionetas y renovó el 25% de su flota en toda la provincia
Artículo siguiente
Neuquén incorporó 110 vehículos cero kilómetros para Salud

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Secuestran armas y drogas en San Martín de los Andes

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
En los inmuebles allanados encontraron rifles, carabinas, armas automáticas...

El triple femicidio que conmueve al país

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Las tres jóvenes fueron encontradas sin vida en una...

Allanamiento exitoso: robaban electrodomésticos, herramientas y materiales de construcción

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Este sábado, y tras una larga investigación de la...

Allanamiento positivo: desbaratan punto de venta de estupefacientes en Chacra 30

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
La boca de expendio de drogas que funcionaba en...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina