Donan su tiempo y dinero para hacer y distribuir viandas solidarias

Frente a la crisis económica derivada de la pandemia por coronavirus (Covid-19) muchas familias están atravesando momentos muy difíciles.

Para muchos el aislamiento significa no poder salir a trabajar y por ende no tener ingresos, para otros significó la perdida de sus empleos y para muchos, eso se traduce en no poder llevar un plato de comida a la mesa.

Si bien, el Estado, lanzó diferentes medidas económicas buscando paliar la emergencia y para ayudar a los sectores más necesitados, la realidad demuestra que no a todos les llega, ni a todos les alcanza.

Ese es el caso de muchas familias de San Martín de los Andes.

Es por eso, que un grupo de vecinos decidió donar su tiempo y parte de su dinero para preparar y repartir viandas solidarias.

Son unas 15 personas, que lo hacen de manera ordenada y teniendo en cuenta todas las medidas de higiene y seguridad para cuidarse y cuidar a los demás.

Analía forma parte de ese “grupo de amigos y vecinos” que se puso manos a la obra y salió a ayudar a los que peor la están pasando.

“Empezamos a tener noticias de gente que empezaba a pasarla mal, a tener necesidades básicas como la comida” le contó a Lacar Digital.

“Pensando en cómo hacer para ayudar se nos ocurrió proponerle a los restaurantes comprar alimentos e ingredientes y que ellos preparen las viandas”

Las viandas se elaboran en restaurantes para cumplir con las normas de seguridad e higiene que corresponden a la elaboración de alimentos.

“La idea de los restaurantes es porque queríamos que esté todo bien controlado” manifestó y agregó “no queríamos cocinarlo en casa porque no sabemos cuáles son los alimentos para cubrir las necesidades básicas de una alimentación”

Las comidas las reparten de lunes a sábado de manera gratuita “repartimos hasta el momento unas 50 viandas por día” indicó Analía quien es una de las encargadas de coordinar las donaciones.

Además abrieron una página de Facebook para que aquellos que quieran y puedan sumarse “es increíble cómo se suma la gente, la cantidad de mensajes que nos llegan por día” expresó.

Analía manifiesta que lo que más necesitan es de aportes económicos “por más pequeños que sean” para poder seguir comprando alimentos.

En caso de querer donar alimentos y ropa también “los estamos recibiendo en el restaurante Bamboo, ubicado en Belgrano y Villegas, de 9 a 12hs”

“La verdad es que nos quedó chico porque cada vez más gente pide y no tenemos la capacidad económica”

Si querés hacer tu aporte económico los datos de la cuenta para donaciones:

Contactos:

Josefina 0299 415 3227

Analís +54 9 294 461-4067

Facebook: https://www.facebook.com/SMAmascerca/