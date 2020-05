Dra. María Astegiano: «Debemos cuidarnos, mirarnos, amarnos y tomarnos de la mano para exigirles a los que tienen la responsabilidad de garantizar esos derechos»

>> Salud, Sociedad

El 28 de mayo es el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, se instauró en 1987 y uno de los principales objetivos que busca esta fecha es el de reafirmar el derecho a la salud, como un derecho humano, al que las mujeres deben acceder sin restricciones, con igualdad de oportunidades y libres de violencias.

María Astegiano, médica del centro de salud del barrio El Arenal y Fernanda Aguirre, agente sanitaria, se ocupan, junto a un grupo interdisciplinario, de fomentar el acceso a la salud.

María, o Marita como la conocen todos, le contó a Lacar Digital que trabajan en un «espacio de salud sexual integral que antes de la pandemia funcionaba los miércoles de 12 a 14 hs» y para el cual «no es necesario sacar turno».

También contó que «En ese espacio se abordan temas de salud sexual en entrevistas que pueden ser conjuntas o individuales» y agregó que «siempre intentamos sea un trabajo interdisciplinario»

La entrevista es telefónica, el aisalmiento no nos permite acudir a un encuentro más íntimo pero, de todas formas, la charla es amena y ambas responden de muy buen ánimo a todas las preguntas.

¿Qué temas abordan en estas charlas sobre salud y sexualidad?

Marita y Fernanda: Abordamos diferentes temas como es métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, abordamos el tema de la sexualidad de la mujer de la manera más amplia posible y saludable. Incorporamos términos que en lo habitual en los centro de salud no trabajamos como es el placer y el goce de la sexualidad también.

¿Quienes son las que más consultan y que consultan?

Marita y Fernanda: Por ejemplo, el tema del aborto, que es un tema que no se habla mucho desde las instituciones de salud.

Por eso nosotros tratamos de poner carteles en la sala de espera, que sepan que en ese espacio de sexualidad también se hacen acompañamientos de Interrupción Legal del Embarazo, de controles pre y pos aborto.

¿Hay muchas consultas por el ILE en SMA?

Marita y Fernanda: Sí, hicimos muchos acompañamientos aunque todavía no tenemos un estudio estadístico, pero están todos registrados acá en la salita.

¿Cuales son las dudas frecuentes a aclarar en relación a la ILE?

Marita y Fernanda: Es importante aclarar que la ILE no es solo para casos de violación, también se debe garantizar en otras instancias.

Como cuando una mujer, aunque no haya sido violada, corre riesgo o ese embarazo sea un potencial riesgo para su salud. Y cuando decimos salud, hablamos mucho más que de un riesgo de vida o físico.

Por ejemplo, una mujer que llega y nos cuenta: «yo estaba usando un método anticonceptivo que me falló y me quede embarazada y en este momento no estaba buscando este embarazo y tengo 5 niños y económicamente no puedo solventar esto y esto me afecta, me siento mal, me siento angustiada».

Hay mujeres que llegan diciendo «me quiero matar”.

¿Cómo es este abordaje interdisciplinario de la ILE?

Marita y Fernanda: Nosotros en el hospital, de a poquito, estamos reuniendo gente que estamos garantizando ILE en los centros de salud y en el hospital, y un modo que definimos para abordar esas situaciones, de la mejor manera que podamos, es que después de realizar la consulta con algún profesional o con algún trabajador de salud, esa mujer pueda ser acompañada también por un equipo psicosocial.

No es que sea un requisito es para que sea una atención de mayor calidad y más integral y si esa mujer lo necesita en una instancia posterior al aborto también lo pueda hacer.

¿Qué tanto sabemos las mujeres sobre nuestra salud?

Marita y Fernanda: En realidad es poco lo que sabemos, es poco lo que nos apropiamos las mujeres de nuestra salud.

Quizás tiene que ver con este sistema patriarcal, porque las mujeres estamos siempre cuidando a otros, cuidando la casa, cuidando a los hijos, cuidando a las parejas, cuidando a los ancianos y de nuestra salud y de nuestro cuerpo por ahí no nos ocupamos.

En las adolescentes se ve mucho eso. El no conocer el cuerpo de una también dificulta notar cambios, diferencias y poder contar, venir con esa duda. Plantearla genera vergüenza.

El hecho de no conocer nuestro propio cuerpo, hace también que se dificulte la llegada. Igual no ocurre solo en las adolescentes, en las mujeres adultas también.

Lo que trabajamos con las adolescentes es sus cambios, su cuerpo.

Está bueno que se conozcan, que sepan que es lo normal, por ponerle un nombre, en su cuerpo, para que cuando eso cambie y le llame la atención pueda darse cuenta, estar atenta y consultar si lo necesitas.

Pero a la vez, hay mujeres adultas que no conocen su vulva, por decir algo, porque siempre nos educaron que eran las partes pecaminosas. Y las mujeres, lo que notamos habitualmente es que, tienen mucha dificultad para abordar esa parte de su salud.

Tratamos de trabajar su salud sexual, desde un lugar amoroso, de placer, de goce. Algo que vemos siempre es la salud sexual ligada a la maternidad, a la procreación pero no al placer.

Para acceder a las consultas, las adolescente, ¿deben acudir acompañadas?

Marita y Fernanda: Hay una ley de salud sexual integral que avala a las y los adolescentes a realizar las consultas de manera autónoma desde los 13 años.

A veces fomentamos la consulta acompañada por un adulto, solo si vemos que eso es una potencial red de contención, pero nunca es impedimento si no tiene un adulto que lo acompañe.

Solo en el caso de que la práctica de una ILE sea una práctica invasiva se necesita la autorización de un adulto. Sino pueden concurrir solos.

¿En esta época de pandemia están utilizando las Redes sociales para estar en contacto?

Marita y Fernanda: Esta el Facebook de la salita que es «Centro salud El Arenal«, que en general lo usamos para subir información pero eso puede cambiar. Es decir, si necesitan escribirnos pueden hacerlo.

Además, vale aclarar que por más que no se esté trabajando, por la pandemia los miércoles, si tienen dudas o consultas pueden acercarse cualquier día por la mañana. Es importante llamar antes para evitar que se junte mucha gente.

Pueden llamar al: 426011 y concurrir de Lunes a Viernes de 8 a 12hs

Por último, ¿Qué les gustaría decirles a las mujeres, que mensaje les darían?

Marita: Les diría algo que pienso desde hace mucho, la salud es un derecho humano y que las mujeres como grupo vulnerable hemos tenido dificultado el acceso a la salud durante mucho tiempo y que debemos cuidarnos,mirarnos, amarnos y tomarnos de la mano para exigirles a los que tienen la responsabilidad de garantizar esos derechos.

Fernanda: A lo que dijo Marita solo le agregaría, poder apropiarnos de nuestros cuerpos, empezar a hablar, a decir lo que nos pasa, lo que sentimos con respecto a la sexualidad y a nuestro cuerpo.