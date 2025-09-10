Ecuador derrotó 1-0 a Argentina en el cierre de las Eliminatorias

La Selección Argentina cayó 1-0 ante Ecuador en el Estadio Monumental de Guayaquil, en el marco de la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El único gol del encuentro lo convirtió Enner Valencia, de penal, a los 58 minutos del primer tiempo. El partido estuvo marcado por las expulsiones de Nicolás Otamendi, en la Albiceleste, y de Moisés Caicedo, en la Tri.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que no contó con Lionel Messi para favorecer su descanso, tuvo dificultades para dominar el mediocampo y generar peligro en el área rival. La derrota cortó una racha positiva que Argentina mantenía desde noviembre de 2024, cuando había caído frente a Paraguay.

Tras este cierre de Eliminatorias, Argentina disputará dos amistosos en octubre frente a Venezuela y Puerto Rico, en el inicio de su preparación para el Mundial 2026.