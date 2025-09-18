Edge City Patagonia desembarca en San Martín de los Andes

Del 18 de octubre al 15 de noviembre, la ciudad patagónica será sede de Edge City Patagonia, un encuentro internacional que reunirá a referentes de tecnología avanzada, criptografía, inteligencia artificial, blockchain, economía descentralizada y proyectos de impacto social.

El evento se desarrollará en la Base de Innovación Tecnológica (BIT) Cotesma, el Centro Cultural y la Casa Histórica de Cotesma, donde se organizarán “aldeas emergentes”: espacios temporales de uno a dos meses para el intercambio de conocimientos, talleres, charlas técnicas, maratones de programación, experiencias culturales y actividades de bienestar.

Entre los participantes se destacan la Ethereum Foundation, la plataforma blockchain Lisk, la ONG human.tech, Seed Latam, Kismet Casa y el Mechanism Institute, junto a otros actores del ecosistema tecnológico global. La elección de San Martín de los Andes como sede busca combinar su belleza natural y riqueza cultural con el objetivo de posicionarla como hub regional de innovación y motor de oportunidades para emprendedores locales.

Para más información y participación: edgecity.live/patagonia

La Base de Innovación Tecnológica Cotesma es el primer espacio de educación tecnológica de San Martín de los Andes. Ofrece formación en robótica, programación, inteligencia artificial, videojuegos, impresión 3D, realidad virtual y arte digital, con un enfoque educativo centrado en el estudiante y en la Economía del Conocimiento.

Contacto de prensa: Verónica Lento, Jefa de Comunicación y Marketing Cotesma

Correo: veronica.lento@cotesma.com.ar