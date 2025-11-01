EducaTIC 2025 premió ocho proyectos de diferentes niveles y regiones

La propuesta este año casi triplicó el número de iniciativas presentadas; las 38 que llegaron a la final recibieron menciones especiales. La escuela N° 5 de San Martín de los Andes, obtuvo el 5to premio con “El Bosque que Habla”.



Concluyó este viernes la instancia provincial de la Expo EducaTIC ciclo 2025, en el salón de convenciones Domuyo, y resultaron ganadores en la etapa final ocho proyectos de las 38 iniciativas de escuelas de diferentes regiones de la provincia, que superaron las instancias zonales.

Fueron distinguidos en la segunda edición de esta exposición, organizada por el equipo de la subsecretaría de Tecnología Educativa y Modernización del ministerio de Educación, con el 1er premio el CPEM N° 90 de Villa Pehuenia por el desarrollo de un “Biodigestor Automatizado”; 2do premio la EPET N° 11 de Zapala con “Nova Farma Tech”; 3er premio el ITC de Neuquén con un “Robot Multipropósito”; 4to premio la Escuela Especial N° 11 de Chos Malal con “Miradas que Hablan”; 5to premio la escuela Primaria N° 5 de San Martín de los Andes con “El Bosque que Habla”; 6to premio para la escuela 154 de Neuquén capital por “Mega Robot”; 7mo lugar para el Jardín N° 21 con “El Cruce de los Andes Animado” y el 8vo premio fue para Isicollege con “Codit Cuida el Planeta”.

Los premios consistieron en kit imantados, que promueven el aprendizaje de geometría, kit creabot para programación, un robot Codit, computadoras, microbit y kit creabot. También menciones especiales de reconocimiento a cada uno de las 38 experiencias que participaron del certamen.

En la apertura del evento, realizada el jueves, la ministra de Educación Soledad Martínez destacó el notable incremento de los proyectos presentados y el interés acrecentado en este segundo año. En 2024 se expusieron 100 iniciativas de establecimientos de la provincia; en esta nueva edición el número ascendió a 280 proyectos.

Valoró que esta muestra “es el trabajo de todo el año y probablemente de más de un año, que retoma otras experiencias o algunos precedentes con los que con los que ya trabajaron”. Pidió un saludo especial para el equipo de estudiantes de la EPET N° 20 que está representando en Argentina, y a Neuquén en el Mundial de Robótica – que fue transmitido también en EducaTIC-expresando “que esa experiencia que están haciendo es lo que queremos que pase en todas las escuelas de la provincia”.

“Estamos trabajando en mejorar el equipamiento, en mejorar la conectividad, las herramientas que los propios docentes MED tienen en todas las escuelas, dijo, y ese proceso no tenemos ninguna duda que el año que viene nos va a poner en la perspectiva de tener 500 proyectos y 100 finalistas acá”.

“Definitivamente lo que estamos haciendo es importante para ustedes, para todos y todas, y para quienes tenemos responsabilidades de que la educación sea verdaderamente una herramienta que transforme las vidas. Queremos que la educación nos permita generar miles de revoluciones, sabemos que con esto estamos construyendo herramientas para que eso pase” concluyó la funcionaria.

La exposición, declarada de interés por el Concejo Deliberante de Neuquén, cuyo reconocimiento hizo llegar la concejal de La Neuquinidad Laura Pérez, también fue destacada de igual forma por otros municipios de la provincia.

El espacio este año sumó entre sus actividades, el cierre de las charlas de Clubes TED, un programa educativo impulsado por la dirección de Innovación en Comunicación de Educación, que busca transformar la educación secundaria, poniendo en el centro las ideas de los jóvenes y adolescentes.

Las jornadas contaron además con la presencia y recorrida de diferentes autoridades, de la presidenta del CPE Glenda Temi, del subsecretario de Tecnología Educativa y Modernización Lucas Godoy y de todo el equipo del área, entre ellos los directores de Tecnología Educativa, Rolando Rodríguez, de Innovación y Contenidos Digitales Paz Sarrasqueta, y de Innovación en Comunicación Juan Hormachea; también directores y directoras de Niveles y Modalidades, referentes de dicha coordinación y vocales del CPE.