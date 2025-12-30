El aeropuerto Chapelco registró un aumento de pasajeros del 11% en los primeros 11 meses del año

Los dos aeropuertos operativos comerciales de la provincia de Neuquén registraron un aumento sustancial en el movimiento de pasajeros entre enero y noviembre de 2025. Entre ambas estaciones, se contabilizaron algo más de un millón y medio de personas.

El aeropuerto Aviador Carlos Campos – Chapelco, que presta servicios a San Martín de los Andes y la región de los Lagos del Sur, movilizó 321.000 pasajeros en los últimos 11 meses, frente a los 288.000 registrados en el mismo período de 2024. La diferencia representa un crecimiento interanual del 11%.

De acuerdo con la información proporcionada por la Administrador Nacional de la Aviación Civil (ANAC), en noviembre Chapelco registró 25.000 pasajeros, con una suba del 3% interanual.

Actualmente, la estación aérea de nuestra ciudad está en obras de ampliación que duplicarán la superficie cubierta, mejorarán el movimiento de personas y las comodidades de los pasajeros, tanto en sanitarios, confiterías, locales comerciales y área de embarque.

En el caso del aeropuerto internacional Presidente Perón, de la ciudad de Neuquén, entre enero y noviembre de 2025 movilizó 1.234.000 pasajeros, lo que representa un incremento interanual del 23% respecto al mismo período de 2024, cuando se registraron 1.001.000 pasajeros.