El BPN realizó una actualización tecnológica para brindar nuevos servicios

Se llevó adelante un proceso de actualización de la versión del sistema Core Bancario, que le permitirá a la entidad mejorar la calidad de servicio, a través de la implementación de nuevas tecnologías de manera segura.



El Banco Provincia del Neuquén (BPN), llevó adelante tareas de mantenimiento durante la noche del viernes 23 y el sábado 24 de enero de 2026, donde se realizó la actualización de la versión del sistema Core Bancario con el que opera la entidad. Se trata de un programa de actualizaciones tecnológicas, con el objetivo de evolucionar hacia sistemas de última generación y con los más altos estándares de seguridad.

De esta manera, el BPN actualizó su sistema Core Bancario, su infraestructura de soporte y comunicaciones de redes a la última versión disponible, siendo el primer Banco Público en conseguir tal hito.

Se trata de la concreción de un proyecto que tuvo un trabajo planificado de 16 meses, donde participaron alrededor de 200 especialistas en el día “D” incluyendo los equipos del Banco y los equipos de sistemas externos, de Control de Calidad, redes y conectores, quienes interactúan diariamente con el banco.

Desde el BPN manifestaron sus disculpas por “los inconvenientes causados en el día de ayer -sábado- a los usuarios de nuestros servicios financieros, esta actualización nos permitirá mejorar nuestra calidad de servicio, a través de la implementación de nuevas tecnologías de manera segura e ir incorporando nuevos servicios que serán visibles por nuestros clientes en un corto plazo”.

Por último, anunciaron esta actualización “nos permitirá continuar creciendo en volumen de clientes, nivel de operaciones y variedad de servicios”.