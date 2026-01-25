EL BPN Y Cerro Chapelco anunciaron beneficios para los neuquinos en la compra de pases para la temporada invernal 2026

El medio de una exitosa temporada de verano, el Gobierno de la provincia anunció nuevos beneficios exclusivos para neuquinos para la próxima temporada de inverno. Se trata de un abanico de opciones para aquellos que quieran disfrutar la temporada de nieve en el Cerro Chapelco, de San Martín de los Andes.

En la bella aldea de montaña, que durante la primera quincena de enero registró una ocupación del 80% en las cabañas, hoteles y otros hospedajes habilitados, se anunció una línea del Banco de la provincia del Neuquén (BPN) exclusiva para quienes residen en la provincia. No obstante, habrá un beneficio aun mayor para quienes son directamente locales.

Se anticipó que el valor diario final del pase para quienes residen en San Martín de los Andes, será de 49.000 pesos, mientras que para aquellos que residen en otras ciudades o localidades de la provincia, será de 59.000 pesos. La línea es para clientes BPN y los beneficiarios deberán acreditar, al menos, seis meses de residencia a la fecha de la adquisición del pase.

Durante el anuncio que realizaron la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; el presidente del BPN, Gabriel Bosco; y Nicolás Herrera, flamante gerente del centro invernal, se indicó que se podrán adquirir tres tipos de productos consistentes en pases de 7, 14 y 30 días, todos bajo la modalidad Flexi, los que serán válidos únicamente para la temporada invernal 2026. Y no incluye la tarifa de la tarjeta de proximidad porta pase.

Quienes adquieran dicho producto, podrán abonar en 1 pago, o en 3, 6 o 12 cuotas sin interés. Y la vigencia será de 30 días corridos desde el preciso momento en que se implemente la promoción; al tiempo que la entrega de los pases será de forma presencial, previa validación de la residencia.

Al momento de la entrega deberán presentarse todos aquellos que vayan a hacer uso de los pases a fin de registrar sus datos biométricos, ya que la validación de la identidad al momento de uso de los pases en el Centro de Esquí será mediante la modalidad Face ID (reconocimiento facial).

Al momento del retiro deberá presentarse la tarjeta de crédito original con la que se realizó la compra. En tanto que las fechas y puntos de retiro de los pases se anunciarán en la web www.cerrochapelco.com.ar una vez finalizada la presente promoción.

Con esta anticipación, el ministerio de Turismo neuquino demostró capacidad para planificar, incluso, en el momento más intenso de la temporada estival, que tradicionalmente sobreviene en la segunda quincena de enero. El fortalecimiento del turismo, es la segunda actividad económica impulsada por la gestión del gobernador Rolando Figueroa.

La provincia cerró la primera quincena de enero con resultados ampliamente favorables. Según los datos relevados por el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, el factor de ocupación promedio provincial fue del 75%, lo que representa un incremento del 7% en comparación con la primera quincena de enero de 2025. Ahora ha comenzado el operativo para que esta corriente alcista, no se detenga y se proyecte al invierno.